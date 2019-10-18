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12:37 (мск), источник: Известия

Пакетное сокращение: Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые мешки

Экологи рассчитывают, что это произойдет к 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе. Речь идет об изменениях в закон об отходах производства — предложения Роспотребнадзора в ближайшее время будут направлены на согласование в другие ведомства. Инициативу уже поддержали в Минприроды: ограничение продажи пластиковых пакетов поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.

До полного запрета

Как рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре, сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно — вплоть до полного их запрета. Но когда эти товары исчезнут из магазинов, в службе не пояснили. Однако там отметили, что предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства.

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В пресс-службе Минприроды «Известиям» сказали, что концептуально поддерживают инициативу введения поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика. Это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

— В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия, — уточнили в пресс-службе. — Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку.

​В Минприроды подчеркнули, что вопросами запрета производства какой-либо продукции на территории РФ занимается Минпромторг. В пресс-службе Минпромторга и Минэкономразвития на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Ранее с инициативой запретить пластиковые пакеты в магазинах выступил Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Найти замену

Инициатива Роспотребнадзора соответствует общемировой политике в отношении одноразовых пластиковых изделий. К примеру, в конце марта Европарламент принял закон, согласно которому на территории ЕС с 2021 года будут запрещены производство и продажа этих товаров. Речь идет в том числе о пластиковой посуде, контейнерах для еды, столовых приборах, соломинках для напитков и ватных палочках.

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В России еще несколько лет назад пластиковые пакеты в сетевых магазинах предоставлялись бесплатно. Однако постепенно от этой практики стали отказываться. Многие ритейлеры, в том числе сети «Ашан», «Вкусвилл», Spar и «Азбука вкуса», начали продавать пакеты. Это повлияло на спрос на них, который упал практически вдвое.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сказали, что рассматривать возможность жестких запретов на оборот пластиковых пакетов необходимо после того, как будет решен вопрос об их замене. Покупатель не должен испытывать неудобство, магазины обязаны предложить ему другую упаковку. В АКОРТ отметили, что сейчас есть три возможных варианта замены: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика плюс многоразовые сумки.

К сожалению, оценить влияние биоразлагаемого пластика на окружающую среду пока сложно: нет достаточной истории его использования.
АКОРТ

Существуют различные точки зрения, но, как правило, считается, что он тоже наносит большой вред экологии, добавили в АКОРТ. Бумажные пакеты могут стать хорошей альтернативой, они заведомо более экологичные, но также имеют ряд недостатков. Производство бумаги — не самое безвредное, плюс эти изделия имеют ограничения по весу и видам продуктов, могут намокнуть или порваться.

Одним из самых безопасных видов тары считаются многоразовые сумки. Они прочные, но покупателям нужно не забывать брать их с собой.

В АКОРТ подчеркнули, что федеральные торговые сети сейчас активно работают в направлении решения проблемы пластиковых пакетов: действуют проекты по сбору и передаче на утилизацию такой упаковки, а также кампании по продвижению многоразовых сумок.

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В ассоциации «Чистая страна» «Известиям» сказали, что полностью запрещать пластиковые пакеты не имеет смысла. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. К примеру, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать. В ассоциации полагают, что норму по ограничению производства пакетов необходимо зафиксировать в национальном проекте «Экология» и реализовать до 2024 года.

Как писали «Известия», к 2024 году в России планируется построить 210 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Это поможет наладить переработку в стране 60% всего объема мусора. Строить заводы планируется в рамках государственно-частного партнерства, до 30% стоимости проектов могут профинансировать из госбюджета, отмечали ранее в Минпромторге. Сейчас на сортировку направляется около 5% ТКО, а из этого объема во вторичное использование попадает не более 10%. На реализацию проекта планируется направить 78 млрд рублей.

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