Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
13:41 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.

Таким образом, в стране хотят снизить пагубное влияние на окружающую среду и ее загрязнение пластиком.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов “замкнутой экономики”: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — отметили в свою очередь в Минприроды.

Отмечается, что первой мерой для постепенного отказа от пакетов стала отмена их бесплатной раздачи. В крупных магазинах их стали продавать отдельно, что весьма сильно повлияло на спрос. Однако на данный момент для решения проблемы распространения полиэтиленовых пакетов нужно найти им замену.

В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

В ассоциации «Чистая страна» полный запрет на использование пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. К примеру, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать.

«Прямо и сейчас»: Пластику — нет
Во время загрузки произошла ошибка.
29 марта© Ньюстюб
 На сдачу: услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассе магазина
Пакетное сокращение: Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые мешки
Россия обнаружила новые факты принадлежности шельфа в Арктике
Суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев
В Киеве заявили о зависимости от российской энергосистемы
Мафия взяла город в осаду из-за ареста сына наркобарона Эль Чапо
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Роскосмос опубликовал необычную фотографию Крыма
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Здоровье
10 правил питания для тех, кто любит выпить Лучше завязать со спиртным, но если не получилось – поешьте.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка» 24-летняя Полина Гренц попытается завоевать сердце главного героя проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Очень красивая дочь 236
Поездка в Питер 135
про фамилии 133
Страшная дочка. Как смириться? 132
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь