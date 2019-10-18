Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
10:30 (мск), источник: РИАМО

Эксперты заявили о том, что россияне потребляют слишком много яиц

РИАМО — 18 октября. Житель России в год съедает в среднем 280 яиц, это превышает рекомендуемую норму на 8%, норма составляет 260 яиц, сообщает РБК. Исследование провели аналитики Sberbank CIB.

Источник: РИА "Новости"

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год», — говорится в отчете.

Читайте также
ФАС ответила на прогноз роста цен на яйца и сахар

Рекомендованная норма потребления яиц в России выше, чем в США (240 штук) и в Европе (210 штук). Больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на одного человека.

Аналитики отметили, что внутреннее потребление яиц является основным фактором роста их производства. В перспективе ожидается замедления роста выпуска птичьего яйца до 1% в год против 1,6% в предшествующем периоде.

В 2018 году производство яиц в России достигло 44,9 миллиарда штук. После четырехлетнего непрерывного роста производство показало крайне низкую динамику, увеличившись всего на 0,2%. Причина замедления темпов — слишком большой рост цен на сырье, считают аналитики.

На завтрак — яичница, на ужин — омлет? Сколько куриных яиц можно и нужно есть?
Во время загрузки произошла ошибка.
18 апреля© Ньюстюб
 Подмосковье разместило облигации на 25 млрд рублей
Эксперты заявили о том, что россияне потребляют слишком много яиц
США и Турция поддержали территориальную целостность Сирии
Президент UFC отказал Макгрегору в поединке
Руководители ОВД «Дорогомилово» задержаны при получении взятки
Горбачев рассказал об обращениях к Путину и Макрону
Ученые выяснили, как рацион отца влияет на потомство
Магаданских главврачей будут карать за нарушения нормативов
Серябкина рассказала о конфликте с Кридом во время съемок клипа
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Рудковская уговаривает Плющенко воспользоваться услугами суррогатной матери Продюсер призналась, что мечтает о дочери, но не сможет выносить ребенка
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь