Эксперты заявили о том, что россияне потребляют слишком много яиц

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год», — говорится в отчете.
Рекомендованная норма потребления яиц в России выше, чем в США (240 штук) и в Европе (210 штук). Больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на одного человека.
Аналитики отметили, что внутреннее потребление яиц является основным фактором роста их производства. В перспективе ожидается замедления роста выпуска птичьего яйца до 1% в год против 1,6% в предшествующем периоде.
В 2018 году производство яиц в России достигло 44,9 миллиарда штук. После четырехлетнего непрерывного роста производство показало крайне низкую динамику, увеличившись всего на 0,2%. Причина замедления темпов — слишком большой рост цен на сырье, считают аналитики.