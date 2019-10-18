В Союзе птицеводов прокомментировали данные о потреблении яиц россиянами

«Превышение норм потребления яйца — это никоим образом не угроза для здоровья. Содержание микроэлементов и необходимых аминокислот в яйце оптимально для развития организма, начиная с детского возраста и вплоть до самой старости», — сказал Лахтюхов.
Согласно обзору аналитиков Sberbank CIB россиянин в среднем потребляет в год яиц больше нормы на 8%, которая составляет 260 яиц в год. Между тем, в США норма потребления составляет 240 яиц, в Евросоюзе — 210 яиц.
Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Эта азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете.
«Если мы смотрим на Китай, тут, конечно, гипотетические такие выкладки, то посмотрите, насколько трудоспособные люди, какой экономический прорыв они делают. Конечно, мы не смотрим на них как пример в плане потребления, но ничего плохого в чрезмерном употреблении яйца я не вижу», — отметил эксперт.
По его словам, яйцо, как и любая другая продукция птицеводства, содержит наиболее оптимальный состав необходимых для жизнедеятельности организма аминокислот и их микроэлементов, и если говорить о качестве жизни и здоровья населения, то его обеспечивает прежде всего питание, в частности, мясо птицы и продукция из нее, заключил собеседник агентства.