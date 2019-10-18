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14:14 (мск), источник: РИА Новости

Миллер назвал Медведеву условия для контракта на транзит газа через Украину

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на третий энергетический пакет — ред.) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — заявил Миллер.

Глава «Газпрома» отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. «Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство — Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года, — напомнил он. — Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы».

Медведев поинтересовался дали ли какой-то ответ украинские коллеги. «Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне», — заключил Миллер.

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