Миллер назвал Медведеву условия для контракта на транзит газа через Украину

«На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на третий энергетический пакет — ред.) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — заявил Миллер.
Глава «Газпрома» отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. «Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство — Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года, — напомнил он. — Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы».
Медведев поинтересовался дали ли какой-то ответ украинские коллеги. «Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне», — заключил Миллер.