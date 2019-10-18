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18:39 (мск), источник: Ведомости

Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд руб. в год. Об этом в интервью Bloomberg сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, в Арктике потепление происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире. «Эту проблему нужно решать, поскольку ущерб будет расти с каждым годом. Масштаб очень серьезен. Трубы взрываются, сваи рушатся», — сказал замминистра. Он подчеркнул, что изучение вечной мерзлоты — одна из самых незаслуженно забытых задач и приоритетов государства. «Как министерство, ответственное за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, потому что она напрямую влияет на экономическое развитие», — добавил Крутиков.

К 2050 г. потепление может затронуть около пятой части инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется примерно в $84 млрд, то есть 7,5% ВВП России, свидетельствует исследование, опубликованное в феврале учеными, в том числе профессором Университета Джорджа Вашингтона Дмитрием Стрелецким. По их данным, более половины жилой недвижимости стоимостью около $53 млрд также может быть повреждено.

Bloomberg обращает внимание на то, что в вечной мерзлоте находится около 15% российской нефти и 80% газа.
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Повышение температуры — причина особого беспокойства компаний. Представитель «Норникеля» в разговоре с Bloomberg подтвердил, что здания в Норильске теряют устойчивость. В городе строят новые дома с меньшим весом и количеством этажей.

Комментарии Крутикова — очередной признак того, что Россия, четвертый по величине источник выбросов в мире, воспринимает проблему изменения климата всерьез, отмечает Bloomberg.

В то же время агентство обращает внимание, что президент России Владимир Путин на протяжении большей части своего пребывания у власти выражал сомнения в широко принятой точке зрения о том, что причиной глобального потепления в основном является человеческая жизнедеятельность.

В начале октября Путин прокомментировал выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая раскритиковала мировых лидеров за то, что они недостаточно внимания уделяют проблемам глобального потепления.

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Он отметил, что не разделяет «общих восторгов». По мнению Путина, Тунберг не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции». «А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» — спросил он.

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