16:47 (мск), источник: Ведомости
Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Дерипаски
Британская Terra Services пожаловалась на обыски и изъятие документов.
Прокуратура США заинтересовалась британской компанией Terra Services Ltd., которая до прошлого года контролировалась российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, поступившие в лондонский суд. По данным агентства, прокурор запросил доступ к материалам фирмы. Кроме того, в декабре прошлого года в Terra Services прошел обыск.
Поводом для следственных действий стало расследование, о котором ранее не сообщалось, отмечает Bloomberg. О нем стало известно из иска Terra Services, которая оспаривает ордер на обыск. Из заявления компании следует, что в декабре 2018 г. в ее британском подразделении были изъяты как минимум 25 000 электронных документов. Terra просит лондонский суд предотвратить передачу изъятых документов американской стороне.
Проверка проводится не только в отношении Terra Services, пишет Bloomberg. Согласно документам, американские следственные органы собирают доказательства отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества в отношении 18 частных лиц и компаний. Когда именно было начато расследование, не сообщается.
Terra Services связана с тремя компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК. По данным издания, в январе прошлого года Terra Services Ltd. сменила владельца: собственность была переведена на Валентину Дерипаску и Павла Езубова. Фамилии, имена и отчества, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата миллиардера.
«Ведомости» направили запрос представителю Дерипаска, на момент публикации ответа не было.
Команда Мюллера в марте представила результаты расследования, которое длилось два года. Спецпрокурор пришел к выводу, что российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако то, что
В апреле 2018 г. США внесли Дерипаску и его ключевые структуры в свои санкционные списки. Впоследствии российскому бизнесмену удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, в том числе UC Rusal и En+, для этого он отказался от контрольной доли в них. Сам предприниматель
Дарья Коржова