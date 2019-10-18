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16:47 (мск), источник: Ведомости

Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Дерипаски

Британская Terra Services пожаловалась на обыски и изъятие документов.

Прокуратура США заинтересовалась британской компанией Terra Services Ltd., которая до прошлого года контролировалась российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, поступившие в лондонский суд. По данным агентства, прокурор запросил доступ к материалам фирмы. Кроме того, в декабре прошлого года в Terra Services прошел обыск.

Поводом для следственных действий стало расследование, о котором ранее не сообщалось, отмечает Bloomberg. О нем стало известно из иска Terra Services, которая оспаривает ордер на обыск. Из заявления компании следует, что в декабре 2018 г. в ее британском подразделении были изъяты как минимум 25 000 электронных документов. Terra просит лондонский суд предотвратить передачу изъятых документов американской стороне.

Фирма предположила, что дело выросло из расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.

Проверка проводится не только в отношении Terra Services, пишет Bloomberg. Согласно документам, американские следственные органы собирают доказательства отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества в отношении 18 частных лиц и компаний. Когда именно было начато расследование, не сообщается.

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Terra Services связана с тремя компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК. По данным издания, в январе прошлого года Terra Services Ltd. сменила владельца: собственность была переведена на Валентину Дерипаску и Павла Езубова. Фамилии, имена и отчества, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата миллиардера.

«Ведомости» направили запрос представителю Дерипаска, на момент публикации ответа не было.

Команда Мюллера в марте представила результаты расследования, которое длилось два года. Спецпрокурор пришел к выводу, что российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако то, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, обнаружено не было.

В апреле 2018 г. США внесли Дерипаску и его ключевые структуры в свои санкционные списки. Впоследствии российскому бизнесмену удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, в том числе UC Rusal и En+, для этого он отказался от контрольной доли в них. Сам предприниматель по-прежнему находится под американскими санкциями.

Дарья Коржова

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