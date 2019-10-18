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18:58 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. «Нафтогаз» намерен потребовать от «Газпрома» более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Источник: РИА Новости

«А я вам говорил». Хорошо, что 1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", — написал он в фейсбуке.

Так топ-менеджер прокомментировал слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который заявил, что до заключения нового контракта на транзит нужно урегулировать все судебные споры.

По словам Миллера, это должен быть «нулевой вариант» — полное прекращение и отзыв всех исков. На фоне этих заявлений украинские СМИ заговорили о том, что прекращение транзита становится все более реальным.

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу «Нафтогаза», присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

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Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

«Газпром» оспорил это решение. Слушания по его жалобе начались на прошлой неделе в апелляционном суде округа Свеа в Швеции.

Кроме того, в июле прошлого года «Нафтогаз» начал новый арбитраж, потребовав от «Газпрома» пересмотра тарифа на транзит в 2018—2019 годах. Эти требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов, но, как заявлял глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, готова пересмотреть их в случае заключения нового долгосрочного контракта.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, очередная запланирована на 28 октября.

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