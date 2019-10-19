Умер гендиректор Oracle Марк Херд

В электронном письме сотрудникам председатель совета директоров и основатель Oracle Ларри Эллисон сообщил, что это произошло рано утром, уточняет CNBC. Эллисон назвал Херда «блестящим лидером». «Я буду скучать по его доброте и чувству юмора», — добавил он.
В сентябре Херд взял внеплановый отпуск из-за проблем со здоровьем. Конкретные причины не назывались.
Херд занял пост генерального директора компании в сентябре 2014 г. после ухода с этой должности Эллисона. Вместе с ним пост гендиректора компании занимала Сафра Кац. С того момента акции Oracle выросли примерно на 37%, отмечает телеканал.