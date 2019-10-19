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05:10 (мск), источник: Ведомости

Умер гендиректор Oracle Марк Херд

Генеральный директор одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle Марк Херд скончался в возрасте 62 лет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

Источник: AP 2019

В электронном письме сотрудникам председатель совета директоров и основатель Oracle Ларри Эллисон сообщил, что это произошло рано утром, уточняет CNBC. Эллисон назвал Херда «блестящим лидером». «Я буду скучать по его доброте и чувству юмора», — добавил он.

В сентябре Херд взял внеплановый отпуск из-за проблем со здоровьем. Конкретные причины не назывались.

Херд занял пост генерального директора компании в сентябре 2014 г. после ухода с этой должности Эллисона. Вместе с ним пост гендиректора компании занимала Сафра Кац. С того момента акции Oracle выросли примерно на 37%, отмечает телеканал.

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