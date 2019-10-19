Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
28Умер Алексей Леонов
15:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Источник: Reuters

«Две основные причины — снижение инфляции, доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли, потому что по потребкредитам постепенно темпы (роста.— “Ъ”) начали снижаться и меньше, соответственно, платить процентов по долгам. И второе, самое главное, это снижение инфляции. Инфляция снизилась, номинал, можно сказать, остался или даже чуть подрос — реальный уровень подрос», — цитирует господина Силуанова «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о перспективах четвертого квартала, глава Минфина заявил, что зарплаты россиян растут по 7% при инфляции меньше 4%.

Читайте также
Что будет с реальными доходами россиян в 2019 году

«Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основным источником снижения реальных располагаемых доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы (темп роста потребкредитов.— “Ъ”) снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот (общий.— “Ъ”) показатель», — сказал он.

По данным Росстата, среднедушевые доходы населения РФ в третьем квартале 2019 года выросли до 35,1 тыс. руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,8%. С учетом инфляции ведомством зафиксирован рост реальных доходов на уровне 3,3%, реальных располагаемых доходов — 3%. Сам Росстат объясняет рост реально располагаемых доходов россиян увеличением в структуре доли серой заработной платы.

Читайте также
Счетная палата подсчитала рост реальных доходов россиян
Во время загрузки произошла ошибка.
3 января© Ньюстюб
 В России назревают массовые протесты
Как дети российских чиновников наследуют власть
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное
Росстандарт заявил об отмене документов на поверку счетчиков
Слуцкий пошутил над Дзюбой и получил ответ
В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Скончался чемпион Кубка Кремля 1994 года
Финская туристка рассказала об атмосфере в российском плацкарте
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь