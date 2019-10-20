11:10 (мск), источник: ТАСС
Цукерберг выступил против значительного повышения налогов для миллиардеров в США
Предприниматель отметил, что «есть люди, которые делают много добра, много помогают другим и в
Предпринимателя попросили прокомментировать сделанные ранее заявления ряда политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от Демократической партии.
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки демократов, в частности, на теледебатах на этой неделе заявил, что считает аморальным наличие в стране миллиардеров, учитывая, что десятки миллионов американцев, к примеру, не могут позволить себе оплачивать услуги врачей.
«Не думаю, что с точки зрения высшей справедливости
«Некоторые говорят, что решение вопроса, касающегося накопления богатства, заключается в следующем: «Давайте отдадим все государству. И теперь государство будет, по сути, решать, как проводятся все медицинские исследования», — продолжил он.
Предприниматель выразил несогласие с таким подходом в
Как сообщала газета The Washington Post, Цукерберг выразил похожую точку зрения ранее в этом месяце на собрании сотрудников Facebook в
Бизнесмен подчеркнул, что выступает против попыток «лишить рынок и мир разнообразия подходов». Цукерберг не раз заявлял, что в будущем намерен потратить значительную часть своего состояния на благотворительные нужды.
Сколько будут стоить Цукербергу налоги
Согласно оценкам агентства Bloomberg, Цукерберг в настоящее время занимает пятое место в списке самых богатых в мире людей. Его состояние превышает $70 млрд. Согласно оценкам The Washington Post, если бы Сандерс стал президентом США и реализовал бы свои инициативы, касающиеся повышения налогов для миллиардеров, Цукербергу только в первый год после этого пришлось бы выплатить государству около $5,5 млрд. Если бы предложения Сандерса были реализованы около 10 лет назад, то в 2018 году состояние Цукерберга не превышало бы примерно $29 млрд.
Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц