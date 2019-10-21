11:38 (мск), источник: Ведомости
Лагард обвинила Трампа в подрыве стабильности мировой экономики
Бывшая
Лагард отметила, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.
«Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter», — заявила она.
Лагард призвала принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения. Она подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.
Высказывания Трампа в Twitter неоднократно провоцировали реакцию рынка.
Лагард также отметила, что новости о Brexit вызывают «большую печаль». «Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах», — пояснила Лагард. По ее мнению, все страны мира ощутят снижение благосостояния.