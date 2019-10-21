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11:38 (мск), источник: Ведомости

Лагард обвинила Трампа в подрыве стабильности мировой экономики

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в эфире программы 60 Minutes на канале CBS, что президент США Дональд Трамп несет ответственность за многие риски для мировой экономики.

Источник: AP 2019

Лагард отметила, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

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«Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter», — заявила она.

Лагард призвала принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения. Она подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

Высказывания Трампа в Twitter неоднократно провоцировали реакцию рынка.

Лагард также отметила, что новости о Brexit вызывают «большую печаль». «Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах», — пояснила Лагард. По ее мнению, все страны мира ощутят снижение благосостояния.

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