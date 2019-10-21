Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
12:53 (мск), источник: РИА Новости

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

ГОРКИ, 21 окт — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.

Источник: РИА Новости

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — сказал он в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года.

Совет является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России.

Чубайс и Греф считают, что экономику России поднимет только доверие к бизнесу
Во время загрузки произошла ошибка.
13 сентября© Ньюстюб
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Строительство резиденции президента оценит военный суд
Выбрано лучшее «погодное» фото 2019 года
АвтоВАЗ приостановил выпуск двух моделей
США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Источник: АВТОВАЗ приостановил выпуск двух моделей Как стало известно Авто Mail.ru, с 1 октября российский автогигант заморозил выпуск метановых «Вест» и «Ларгусов»
Кино
Ведьмы и колдуньи: 20 страшных перевоплощений красивых актрис Рано или поздно все голливудские дивы устают ослеплять мир своей красотой и берутся за роли, предполагающие (чаще всего, хотя и не всегда) отсутствие даже намека на привлекательность. Смотрим, кому удалось сыграть самую страшную ведьму.
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Тигран Кеосаян стал отцом в пятый раз Возлюбленная режиссера Маргарита Симоньян родила ребенка
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь