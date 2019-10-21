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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Число взрослых долларовых миллиардеров в России за год выросло с 74 до 110 человек на середину 2019 года, а количество долларовых миллионеров — со 172 тысяч до 246 тысяч человек, следует из обзора исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.

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Источник: AP 2019

«Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров», — сказано в исследовании.

По оценкам аналитиков Credit Suisse, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
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«Это высокий показатель — выше, чем в США (76%), имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. Интересно отметить, что по этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны», — отметили они.

Средний уровень богатства на душу взрослого человека вырос в России за год на 37% — с 19 997 долларов до 27 381 доллара в середине 2019 года.

Совокупное мировое благосостояние за год (с начала июля 2018 по конец июня 2019 года), по подсчетам Credit Suisse, выросло на 2,6% — до 360,6 триллиона долларов, а средний уровень богатства на душу взрослого человека — на 1,3%, до 70 850 долларов.

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