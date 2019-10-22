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11:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Продажи SSJ ушли в пике

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Производитель самолетов Superjet (SSJ 100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет. Выручка ГСС рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза. Среди причин эксперты и участники рынка называют «двигательный кризис», затянувшиеся переговоры с «Аэрофлотом» о поставке десяти SSJ, а также грядущее увеличение субсидий для покупателей российских самолетов, из-за чего авиакомпаниям может быть выгодно отложить сделки.

Выручка ГСС за три квартала 2019 года упала в 4,5 раза, до 6 млрд руб., следует из отчетности компании. Из этой суммы за поставку самолетов ГСС получил 2,1 млрд руб., что, по словам источников «Ъ» в отрасли, примерно соответствует цене одного SSJ 100.

Еще 4 млрд руб. компания получила за услуги послепродажного обслуживания. За три квартала 2018 года ГСС получил за поставки новых самолетов 24,4 млрд руб., то есть в 12 раз больше. Чистый убыток производителя за период вырос почти втрое — с 733,6 млн руб. до 1,9 млрд руб. «Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся», — заявили «Ъ» в пресс-службе ГСС.

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На финансовые показатели ГСС повлияло несколько факторов, говорят собеседники «Ъ» в отрасли. Во-первых, на поставках новых самолетов отразился «двигательный кризис». «В течение года несколько двигателей вышли из строя. Около четырех-шести двигателей пришлось снимать с только что произведенных самолетов, чтобы обеспечить ими пул запчастей», — объяснил источник «Ъ» в крупной лизинговой компании. Аналогичную версию привел собеседник «Ъ» в Минпромторге: предпочтение было отдано созданию пула запчастей, чтобы повысить налет уже эксплуатируемых SSJ 100. Впрочем, источники «Ъ» в ГСС отрицают связь между созданием пула двигателей и падением уровня продаж.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), поставляющей двигатели SaM146 для самолетов SSJ 100, сказали, что в течение года продолжали работу по формированию пула подменных двигателей. «На сегодня заказчикам, включая ГСС, отгружено свыше 400 двигателей SaM146», — уточнили в корпорации, имея в виду отгрузки с 2010 года.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что главным заказчиком самолетов SSJ 100 остается «Аэрофлот», переговоры с которым об условиях поставок затянулись.

В данном случае можно говорить, что браки заключаются на небесах: у «Аэрофлота» нет возможности отказаться от сделки, но есть возможность обсудить ее условия.
Олег Пантелеев
эксперт 

В итоге, напоминает он, совет директоров перевозчика согласовал приобретение пяти машин, а в ГСС рассчитывают до конца 2019 года поставить десять самолетов. По мнению Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов «Аэрофлоту» по второму контракту.

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Другой причиной задержки поставок стало ожидание сертификации доработки — установки горизонтальных законцовок крыла, уменьшающих расход топлива на 3−4%. «Самолет для авиакомпании “Северсталь” с такими законцовками построен, но передать его компании можно только после оформления всех документов», — отметил он. ГСС завершил программу испытаний законцовок крыла на прошлой неделе. Первые поставки самолетов с обновленной формой крыла ожидаются в конце года.

Источник «Ъ» на рынке авиаперевозок отмечает, что в следующем году ожидается увеличение субсидируемой ставки по кредитам для покупателей российских самолетов. Этой льготой пользуются лизинговые компании, которые в результате могут снизить ставку по лизингу для перевозчиков. Это делает поставку самолетов в следующем году для авиакомпаний более предпочтительной, чем в этом.

Герман Костринский

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