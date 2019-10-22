05:22 (мск), источник: Известия
Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал
Но это вряд ли приведет к снижению цен на топливо.
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков. Даже такой небольшой процент для рынка — серьезная цифра, за последние 10 лет более заметное снижение наблюдалось лишь в 2015-м — 1,9%. Уменьшение спроса связано не только с ценами на бензин, которые в этом году растут минимально, полагают эксперты. Эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево — транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ.
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков». По расчетам ИГ «Петромаркет», с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.
В «Петромаркете» отметили, что для рынка бензина снижение в 1% — серьезное. За последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году — 1,9%. В 2016-м и 2017-м спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.
Отклонение от среднегодовых колебаний — тревожный знак, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего — рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
В независимом агентстве «Аналитика товарных рынков» «Известиям» пояснили, что за
— Цены на российском рынке в 2019 году ведут себя слишком нетипично в сравнении с предыдущими годами, и такое поведение свидетельствует о серьезном падении потребления бензина в стране, — сказал эксперт.
В свою очередь, в Минэнерго сказали «Известиям», что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году.
— По данным ЦДУ ТЭК, в
В ведомстве заметили, что ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка сейчас стабильная, запасы автомобильного бензина составляют 1,7 млн т, что на 12,6% больше, чем в 2018 году. Это обусловлено ростом его производства при слабом спросе, пояснили в министерстве.
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Продажа бензина на бирже, где реализуется порядка 20−25% всего топлива, за три квартала этого года сократилась на 0,7%. Такие данные приводятся на сайте
— Не знаю, откуда Росстат взял такие данные. Ни один фактор не свидетельствует о росте спроса на бензин в России. Всё, что мы видим на рынке, говорит именно о его падении, — считает Михаил Турукалов.
В ИГ «Петромаркет» слабый спрос на топливо объясняют прежде всего уменьшением потребительской активности россиян. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения за первое полугодие показали снижение на 1,2% к тому же периоду прошлого года. Правда, в III квартале доходы резко увеличились и по итогам девяти месяцев вышли в плюс — 0,2% к 2018 году.
Снижение потребительской активности негативно отражается и на интенсивности эксплуатации легковых автомобилей, и на их численности.
Еще одна причина уменьшения потребления бензина — постепенный переход автовладельцев на более дешевый газ, считает эксперт. В прошлом году потребление газомоторного топлива автомобильным транспортом выросло на 9%, за восемь месяцев 2019-го увеличилось еще на 5%, сообщил Иван Хомутов.
Снижение спроса на бензин в первую очередь говорит о потребительском поведении простых автолюбителей, ведь крупные грузоперевозчики в основном используют дизель, отмечает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Как писали «Известия», за восемь месяцев 2019 года рынок новых автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, снизился на 2,3%.
— Думаю, снижение потребления не связано с ценами на бензин. Эксплуатация автомобиля стоит недешево — транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ, так как он дешевле, — пояснил «Известиям» эксперт.
Алексей Калачев полагает, что сокращение спроса в этом году не приведет к снижению розничных цен на бензин, поскольку в последнее время они регулируются не столько рынком, сколько государством. К тому же с начала этого года стоимость топлива растет довольно медленно, не превышая темпы инфляции, так что причин отыгрывать назад у АЗС нет.
— Не стоит забывать, что у нас постоянно увеличиваются акцизы на топливо, и с 1 января они опять вырастут почти на 4%. А акцизы составляют до 20% в розничной цене бензина. Значит, с нового года нас может ожидать некоторое подорожание топлива, — полагает эксперт.
Также, по мнению Алексея Калачева, на потребление бензина влияет общее снижение потребительского спроса — если падает средний чек в магазине и объем покупок, то и внутригородские перевозки товаров тоже снижаются.
Михаил Калмацкий