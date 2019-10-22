Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Был лев, стал слонРассказываем об истории происхождения "звериных" слов
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
07:19 (мск), источник: Известия

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Сбережения по НПО покроют по аналогии с банковскими вкладами.

Источник: Reuters

Негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчетный депозитарий (НРД). Он же будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта. Отдачу от этих длинных денег государство рассчитывает получить уже через два года — это необходимо для того, чтобы обеспечить рост ВВП на 3% в 2021—2022 годах, рассказал «Известиям» участник совещания в Минэке, на котором это обсуждалось. Однако добровольные накопления на старость пока не очень популярны среди населения, констатировали эксперты.

Читайте также
Пенсионные фонды держатся за базу

Для добровольцев

Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО для того, чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Государство планирует защитить, как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД также будет контролировать средства в рамках гарантированного пенсионного продукта (появился на замену концепции ИПК).

НРД воздержался от комментария, отметив, что сможет это делать только после принятия соответствующего закона.

«Длинные» пенсионные деньги должны будут стать одним из способов повысить экономический рост на рубеже 2021−2022 годов.

Такой план закладывает в свой прогноз Минэкономразвития, рассказал «Известиям» участник совещания в ведомстве, на котором обсуждался этот вопрос. В пресс-службе МЭР оперативно не ответили на вопрос «Известий», так ли это.

Читайте также
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Справка «Известий»

НПО — это средства, которые граждане копят на старость добровольно. Они регулярно отчисляют в негосударственный пенсионный фонд определенную сумму, которую он инвестирует в финансовые инструменты. Когда клиент достигает пенсионного возраста (в этой системе он установлен по старым правилам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), НПФ начинает выплачивать ему доход равными долями. Участие в НПО предполагает получение налогового вычета.

— Центральный оператор в НПО очень нужен, — говорит вице-президент блока доверительного управления ВЭБ. РФ Александр Попов. — За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад.

По словам Александра Попова, центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял НПФ или работу.

Аналоги НПО распространены в западных странах, где действует индивидуально-накопительная пенсионная система. Там у каждого работника есть специальный счет, куда перечисляются накопления, и, когда человек выходит на пенсию, он их тратит. В России система накопительно-распределительная — взносы работающих граждан идут на выплаты действующим пенсионерам.

Читайте также
Названы лучшие и худшие пенсионные системы в мире

Сейчас человек не может выбрать в НПФ стратегию инвестирования, однако уже есть предложения и наработки по некой индивидуализации управления этими средствами, рассказал Александр Попов. По его словам, это нормальный ход событий, когда клиент приходит и НПФ предлагает ему три-четыре стратегии инвестирования.

— Если вы только начинаете работать и у вас впереди 40 лет трудового стажа, то в первые 10−15 лет можно более рискованную стратегию применять с вероятностью большего дохода, — считает Александр Попов.

Как-то не хочется

Сейчас денежные средства в НПО защищены, хотя и не полностью, напомнил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

НПФ должен иметь лицензию Банка России, а также определённый уровень активов, объяснил он, а средства граждан инвестируются по декларации, подписанной регулятором.

В случае банкротства фонда из-за неправомерных действий (кражи денег, например) или рисковых вложений он отвечает перед кредиторами всеми своими средствами, сказал Сергей Звенигородский, если же их не хватает, то солидарно ответственным с фондом становится депозитарий, с которым работает НПФ.

Читайте также
Старость и радость. Какое место заняла Россия в Глобальном пенсионном индексе и почему

Пока государство страхует только номинал накоплений в рамках НПО, но не предоставляет гарантий в отношении инвестиционного дохода, рассказала инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо. Их появление, по ее словам, существенно улучшит перспективы внедрения гарантированного пенсионного продукта (ГПП). 1,4 млн для пенсионных накоплений — небольшая сумма, но с чего-то надо начинать, добавила эксперт.

Заключать договоры в рамках негосударственных пенсий и платить по ним взносы можно не только в свою пользу, но и в пользу жены или мужа, родителей и детей-инвалидов, рассказал аналитик «Финама» Алексей Коренев. Чтобы не ошибиться в выборе НПФ, он посоветовал проверить, участвует ли фонд в системе гарантирования прав застрахованных лиц, оценить его рейтинги, выяснить, как долго организация работает на рынке и сколько у неё клиентов, а также каковы доходность и качество сервиса.

По последним данным Банка России, на негосударственную пенсию копят 6,2 млн граждан, многие из них делают это при помощи работодателя.

Регулятор уже давно говорит о необходимости реформы сектора НПО, чтобы стимулировать население копить средства на старость, вкладывая их в пенсионные продукты, но пока большого успеха нет.

Однако скоро ВЭБ. РФ купит долю в НПФ «Благосостояние», который будет призван стать крупным игроком в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Есть разные возможности для накоплений на пенсию в других форматах — от банковских продуктов до хранения денег наличными в валюте или рублях, объяснила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, поэтому по собственному желанию население вряд ли будет пользоваться НПО.

В сентябре ВЭБ запустил портал «Всё о накопительной пенсии» с ответами на распространенные вопросы будущих пенсионеров, рассказал Александр Попов. В том числе, на сайте можно узнать, как определить сумму накоплений, возможные потери при досрочной смене страховщика и т. д.

Татьяна Бочкарева, Инна Григорьева

Читайте также
 «Мы тут вроде пограничников»
Накат на самокат: сигвеи и моноколеса могут приравнять к мопедам
Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Спрос на бензин рекордно упал
Госдеп США назвал свою версию взрыва под Северодвинском
В Татарстане учительница заклеила первоклассникам рот скотчем
В Ингушетии мать погибшего от пыток получит от МВД 1,5 миллиона
Крутая драка в КХЛ: чех повалил россиянина в стиле ММА (видео)
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Самые маленькие «Тойоты»: старт зимой 2020 года Через несколько месяцев Toyota обещает представить серийные версии новых средств передвижения. Речь идет о самом маленьком автомобильчике, который пока носит кодовое имя Ultra-compact BEV (последнее переводится как Battery Electric Vehicle) и о самокате
Кино
Анна Михалкова снова стала «обычной женщиной»: фото со съемок Началась работа над продолжением популярного сериала Бориса Хлебникова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Как разговаривать с сыном? 422
Согласилась забирать чужого ребенка из школы и теперь жалею 420
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 363
Извините, я снова про красивого-некрасивого ребенка 292
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь