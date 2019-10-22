07:19 (мск), источник: Известия
Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии
Сбережения по НПО покроют по аналогии с банковскими вкладами.
Негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчетный депозитарий (НРД). Он же будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта. Отдачу от этих длинных денег государство рассчитывает получить уже через два года — это необходимо для того, чтобы обеспечить рост ВВП на 3% в 2021—2022 годах, рассказал «Известиям» участник совещания в Минэке, на котором это обсуждалось. Однако добровольные накопления на старость пока не очень популярны среди населения, констатировали эксперты.
Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО для того, чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Государство планирует защитить, как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД также будет контролировать средства в рамках гарантированного пенсионного продукта (появился на замену концепции ИПК).
НРД воздержался от комментария, отметив, что сможет это делать только после принятия соответствующего закона.
Такой план закладывает в свой прогноз Минэкономразвития, рассказал «Известиям» участник совещания в ведомстве, на котором обсуждался этот вопрос. В
Справка «Известий»
НПО — это средства, которые граждане копят на старость добровольно. Они регулярно отчисляют в негосударственный пенсионный фонд определенную сумму, которую он инвестирует в финансовые инструменты. Когда клиент достигает пенсионного возраста (в этой системе он установлен по старым правилам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), НПФ начинает выплачивать ему доход равными долями. Участие в НПО предполагает получение налогового вычета.
— Центральный оператор в НПО очень нужен, — говорит
Аналоги НПО распространены в западных странах, где действует
Сейчас человек не может выбрать в НПФ стратегию инвестирования, однако уже есть предложения и наработки по некой индивидуализации управления этими средствами, рассказал Александр Попов. По его словам, это нормальный ход событий, когда клиент приходит и НПФ предлагает ему
— Если вы только начинаете работать и у вас впереди 40 лет трудового стажа, то в первые 10−15 лет можно более рискованную стратегию применять с вероятностью большего дохода, — считает Александр Попов.
Сейчас денежные средства в НПО защищены, хотя и не полностью, напомнил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
В случае банкротства фонда
Пока государство страхует только номинал накоплений в рамках НПО, но не предоставляет гарантий в отношении инвестиционного дохода, рассказала инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо. Их появление, по ее словам, существенно улучшит перспективы внедрения гарантированного пенсионного продукта (ГПП). 1,4 млн для пенсионных накоплений — небольшая сумма, но с
Заключать договоры в рамках негосударственных пенсий и платить по ним взносы можно не только в свою пользу, но и в пользу жены или мужа, родителей и
По последним данным Банка России, на негосударственную пенсию копят 6,2 млн граждан, многие из них делают это при помощи работодателя.
Однако скоро ВЭБ. РФ купит долю в НПФ «Благосостояние», который будет призван стать крупным игроком в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
Есть разные возможности для накоплений на пенсию в других форматах — от банковских продуктов до хранения денег наличными в валюте или рублях, объяснила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, поэтому по собственному желанию население вряд ли будет пользоваться НПО.
В сентябре ВЭБ запустил портал «Всё о накопительной пенсии» с ответами на распространенные вопросы будущих пенсионеров, рассказал Александр Попов. В том числе, на сайте можно узнать, как определить сумму накоплений, возможные потери при досрочной смене страховщика
Татьяна Бочкарева, Инна Григорьева