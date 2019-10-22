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08:04 (мск), источник: Ведомости

В России начали расти цены на гречку

В этом году ожидается минимальный урожай гречихи за 5 лет.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 г., подтверждает представитель «Ашана»: речь идет о росте на 20−25%. До этого повышений не было с 2017 г., добавляет он. «Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера.

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25−50% до 59 руб. за 1 кг.

Растет оптовая цена, по которой покупают гречку производители фасованной продукции, последнее резкое повышение цен на гречку было три года назад, добавляет он.

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков — он достигает 5−30%.

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«АФГ Националь» в октябре повысила цены на 20%, рассказывает директор торговой компании этого агрохолдинга «Ангстрем трейдинг» Леонид Васильев. Причина — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в 2 раза, на гречиху — в 3 раза, объясняет он.

Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко называет сложившийся уровень цен на гречиху «нездорово высоким»: к концу прошлой недели он увеличился вдвое в сравнении с июлем (тогда продавался еще старый урожай) до 40 руб.за 1 кг гречихи нового урожая. Он значительно превышает уровень цен прошлых лет: на 20—21 октября 2017 и 2018 гг. гречиха стоила 24−24,1 руб./кг. Сейчас некоторые поставщики предлагают ее уже по 45 руб/кг.

В предыдущие два года цены на гречку снижались, а аграрии стали снижать площади под эту культуру. В итоге на оптовом рынке образовался дефицит предложения, плюс поставщики гречихи придерживают ее в ожидании роста цен, говорит Востриков.

Розничная цена на гречку с начала года выросла пока незначительно — на 6,4% до 51 руб./кг в сентябре по сравнению с январем и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 г., следует из данных Росстата.

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«Ашан» ведет переговоры с поставщиками, чтобы «максимально смягчить влияние повышения закупочной цены на полке». В переговорах сейчас и X5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»): итоговое решение и, соответственно, влияние на розничную цену зависит от экономической обоснованности изменения стоимости, говорит представитель ритейлера. «Командор» в сложившейся ситуации собирается проводить тендеры, увеличивать закупки у нынешних поставщиков, чтобы получить товар дешевле, а также расширять географию закупок гречки в европейской части России — в частности, в Центральном Черноземье, говорит Русанов. Повышение оптовых цен не пройдет бесследно, цены придется повышать и в рознице: не на 25−50%, но на 5−10% после Нового года, говорит сотрудник другого крупного ритейлера.

Цена всегда реагирует на баланс спроса и предложения, констатирует Васильев. Так, например, случилось в июне 2016 г., когда при низком урожае 2014−2015 гг. розничная цена достигала 92 руб./кг.

В 2017 г. из-за роста цены аграрии расширили посевные площади под гречихой на 42% до 1,7 млн га, а урожай вырос до рекордных 1,5 млн т. Это привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен.

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В 2018 г. площади под гречихой уменьшились до 1,04 млн га, а валовой сбор — до 930 000 т, но тогда роста цен не произошло, поскольку были большие переходящие остатки, а рост оптовой цены ритейл и производители приняли на себя. В 2019 г. посевные площади оказались еще меньше — 806 000 га, прогноз по урожаю — около 800 000 т. Это минимум за последние пять лет.

Впрочем, урожая будет достаточно для внутреннего потребления, дефицита крупы не ожидается. Но сформируется экономически обоснованная цена, которая позволит производителям вернуться в пределы рентабельности, считает Васильев.

Цена на гречку — это вечные качели: цена пошла вверх — аграрии расширяют посевы, снижается — сокращают, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. На следующий год вполне вероятно, что из-за роста цен они снова будут расширять площади, чтобы заработать на этой культуре, считает он.

За последние два года, пока цена была стабильна, все привыкли, что гречка дешевая, а теперь ее цена просто поднимется к приемлемому уровню.

Представители крупных производителей гречки — «Агро-альянса», «Мистраля», «Увелки», а также розничных сетей — «Магнита» и «Дикси» на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель «Макфы» отказался от комментариев.

Екатерина Бурлакова, Наталья Ищенко

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