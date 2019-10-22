08:04 (мск), источник: Ведомости
В России начали расти цены на гречку
В этом году ожидается минимальный урожай гречихи за 5 лет.
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 г., подтверждает представитель «Ашана»: речь идет о росте на 20−25%. До этого повышений не было с 2017 г., добавляет он. «Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера.
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25−50% до 59 руб. за 1 кг.
Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков — он достигает 5−30%.
«АФГ Националь» в октябре повысила цены на 20%, рассказывает директор торговой компании этого агрохолдинга «Ангстрем трейдинг» Леонид Васильев. Причина — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в 2 раза, на гречиху — в 3 раза, объясняет он.
Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко называет сложившийся уровень цен на гречиху «нездорово высоким»: к концу прошлой недели он увеличился вдвое в сравнении с июлем (тогда продавался еще старый урожай) до 40 руб.за 1 кг гречихи нового урожая. Он значительно превышает уровень цен прошлых лет: на
Розничная цена на гречку с начала года выросла пока незначительно — на 6,4% до 51 руб./кг в сентябре по сравнению с январем и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 г., следует из данных Росстата.
«Ашан» ведет переговоры с поставщиками, чтобы «максимально смягчить влияние повышения закупочной цены на полке». В переговорах сейчас и X5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»): итоговое решение и, соответственно, влияние на розничную цену зависит от экономической обоснованности изменения стоимости, говорит представитель ритейлера. «Командор» в сложившейся ситуации собирается проводить тендеры, увеличивать закупки у нынешних поставщиков, чтобы получить товар дешевле, а также расширять географию закупок гречки в европейской части России — в частности, в Центральном Черноземье, говорит Русанов. Повышение оптовых цен не пройдет бесследно, цены придется повышать и в рознице: не на 25−50%, но на 5−10% после Нового года, говорит сотрудник другого крупного ритейлера.
В 2017 г.
В 2018 г. площади под гречихой уменьшились до 1,04 млн га, а валовой сбор — до 930 000 т, но тогда роста цен не произошло, поскольку были большие переходящие остатки, а рост оптовой цены ритейл и производители приняли на себя. В 2019 г. посевные площади оказались еще меньше — 806 000 га, прогноз по урожаю — около 800 000 т. Это минимум за последние пять лет.
Впрочем, урожая будет достаточно для внутреннего потребления, дефицита крупы не ожидается. Но сформируется экономически обоснованная цена, которая позволит производителям вернуться в пределы рентабельности, считает Васильев.
Цена на гречку — это вечные качели: цена пошла вверх — аграрии расширяют посевы, снижается — сокращают, говорит
Представители крупных производителей гречки — «Агро-альянса», «Мистраля», «Увелки», а также розничных сетей — «Магнита» и «Дикси» на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель «Макфы» отказался от комментариев.
Екатерина Бурлакова, Наталья Ищенко