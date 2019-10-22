Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

08:31 (мск), источник: Lenta.Ru
Доля россиян из этой категории увеличилась до 49,4 процента за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,6 процентных пункта. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, многодетных и неполных семей.
При этом доля домохозяйств, которые испытывают трудности при покупке одежды и оплате
Также выросла доля семей, которые испытывают финансовые трудности только при покупке автомобиля, квартиры или дачи. В начале 2018-го 29,8 процентов россиян принадлежали к этой группе, в 2019-м — уже 32,6 процента.
В ноябре 2018-го сообщалось, что более 90 процентов россиян
В октябре того же года стало известно, что российские граждане стали чаще экономить на одежде. Доля тех, кто экономит на одежде и отдыхе, выросла с 17 до 25 процентов. Среди тех, кто отказывается от частых покупок одежды или трат на развлечения, преобладает молодежь до 24 лет.