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08:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели). Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РБК.

Источник: РИА "Новости"

Доля россиян из этой категории увеличилась до 49,4 процента за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,6 процентных пункта. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, многодетных и неполных семей.

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При этом доля домохозяйств, которые испытывают трудности при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг, упала на 2,6 процента с первого квартала 2018 года и составила 14,1 процент. По данным Росстата, россияне из наименее обеспеченных групп населения активнее переходят в группы с более высокими доходами.

Также выросла доля семей, которые испытывают финансовые трудности только при покупке автомобиля, квартиры или дачи. В начале 2018-го 29,8 процентов россиян принадлежали к этой группе, в 2019-м — уже 32,6 процента.

В то же время сократилась категория россиян, которым хватает денег для покупки всего необходимого (2,7 процента), а также тех, кто не может позволить себе купить еду (0,7 процента).

В ноябре 2018-го сообщалось, что более 90 процентов россиян когда-либо экономили на еде. Почти две трети россиян согласились экономить на морепродуктах, около половины решили воздержаться от покупки сахара, кондитерских изделий и свежих фруктов. 47 процентов россиян отказались бы от покупки мяса.

В октябре того же года стало известно, что российские граждане стали чаще экономить на одежде. Доля тех, кто экономит на одежде и отдыхе, выросла с 17 до 25 процентов. Среди тех, кто отказывается от частых покупок одежды или трат на развлечения, преобладает молодежь до 24 лет.

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