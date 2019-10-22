11:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Долги не напоказ
Кредиторы не хотят раскрывать заемщикам их ПДН.
Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии. Кредиторы говорят о бесполезности данных для клиентов и больших затратах для себя. Банк России, депутаты и правозащитники настаивают на раскрытии. В бюро кредитных историй предлагают свои услуги, но, в отличие от обязанности банков, они могут привести к дополнительным расходам граждан.
Как стало известно «Ъ», 18 октября на заседании рабочей группы по подготовке поправок к закону «О кредитных историях» неожиданно был поднят вопрос о необходимости раскрывать заемщику рассчитанный по нему ПДН (отношение выплат по всем кредитам к доходам заемщика). Проект закона предусматривает, что в будущем рассчитывать ПДН будут бюро кредитных историй (БКИ) и сообщать его кредиторам. С 1 октября банки сами начали рассчитывать ПДН, при выдаче кредитов гражданам с показателем более 50% для кредитора повышаются коэффициенты риска и нагрузка на капитал.
Как пояснил «Ъ» глава рабочей группы, первый заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, ПДН характеризует не только состояние одного человека, но и состояние экономики страны в целом. По его словам, показатель крайне важен и для кредитора, и для самого заемщика, который должен трезво оценивать свои силы. «Именно поэтому его, как и предусмотренный законопроектом индивидуальный кредитный рейтинг, раскрывать необходимо», — подытожил Игорь Дивинский.
Банкиры просят ЦБ уточнить, какова конечная цель раскрытия и в каком виде оно должно происходить. В ЦБ пояснили «Ъ», что «в письме Банка России не регламентируется порядок информирования заемщиков, что позволяет банкам и МФО самостоятельно выбрать форму уведомления». Вместе с тем, согласно обнародованной Ассоциацией банков России переписке с ЦБ, кредитные организации не уверены в правильности собственных расчетов ПДН и обратились к регулятору с просьбой не штрафовать их в первые полгода расчета показателя.
«Любое раскрытие стоит денег, а данное раскрытие ничего не даст заемщику, — уверен зампред правления банка “Ренессанс-Кредит” Сергей Королев.— Даже если оспорить верность расчета, это ничего не даст, поскольку банк может отказать в кредите и не поясняя причины». «Клиент может не входить в целевую группу кредитора или не подходить по множеству других причин, нередко выбор кредитной политики основывается исключительно на
«Если отказ в выдаче кредита связан именно с высокой долговой нагрузкой, то человек вправе об этом знать, ему важно объяснить, что полученный отказ для него — это благо, так как у него слишком высокие риски невозврата», — указывает глава ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В ЦБ также считают, что такое информирование позволит повысить осведомленность заемщика о том, какую долю своего дохода он должен выплачивать кредиторам. «Таким образом, информирование заемщика о значении рассчитанного в отношении него ПДН позволит ему принять более взвешенное решение», — уверены в ЦБ.
По словам главы БКИ «Русский стандарт» Анны Садовничей, предоставление информации о ПДН возможно было бы сделать в составе кредитной истории заемщика. «Банки могут направлять в БКИ информацию по всем заемщикам с указанием ПДН, а бюро в качестве дополнительной услуги представляли бы эту информацию заинтересованным гражданам», — рассуждает Садовничая. Она подчеркнула, что уже сейчас БКИ умеют доступно разъяснять заемщикам присвоенный им скоринговый балл. Так что сделать наглядным расчет ПДН, по ее мнению, БКИ также смогут, как и дать рекомендации по исправлению ситуации с долговой нагрузкой заемщика. Впрочем, интерес придется удовлетворять за деньги. Если дважды в год заемщик может получать такие кредитные отчеты в БКИ бесплатно, то за дополнительные запросы придется заплатить около 400 руб.
Вероника Горячева