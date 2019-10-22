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17:58 (мск), источник: Интерфакс

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017—2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В 2017—2018 году на госпрограмму развития СКФО до 2025 года было направлено 8,8 млрд рублей субсидий, из них 5,5 млрд рублей — из федерального бюджета. В 2019 году на программу было выделено еще 2,4 млрд рублей из федерального бюджета, отметили аудиторы.

За это время на эти деньги из 27 запланированных инвестпроектов выполнено девять. В регионе созданы 577 рабочих мест, что не сказывается на ситуации в целом, поскольку в макрорегионе и так создается около 70 тысяч новых рабочих мест в год. В 2017 году было привлечено только 22% от планируемого объема внебюджетных инвестиций, в 2018 году — 36%, заявила аудитор Светлана Орлова.


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Регионы получают субсидии для инвестирования в корпорации развития на инвестпроекты. По мнению Счетной палаты, механизм отбора, финансирования и реализации инвестпроектов остается сложным, непрозрачным и несет коррупционные риски, а федеральные органы не могут в него вмешиваться. Контроль за расходованием бюджетных денег при этом теряется, отметила Орлова.

Она добавила, что Минкавказа поздно утвердило перечень инвестпроектов на 2019 год, что создает риски, что сроки их исполнения будут нарушены.

Аудитор также обратила внимание, что госпрограмма развития СКФО исполняется без актуализированной стратегии развития макрорегиона, существующая стратегия была создана в 2010 году и с тех пор не обновлялась.

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пообещал учесть все замечания. Он добавил, что после проверки Счетной палаты число реализованных инвестпроектов выросло с девяти до 12, а число созданных рабочих мест — с 577 до 774.

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