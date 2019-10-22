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11:47 (мск), источник: Forbes

Подсели на кредитную иглу: розница принесла банкам 2 трлн рублей с начала года

Бум ипотеки и беззалогового кредитования увеличил долю розницы в доходах банков — за первое полугодие она принесла банкам почти половину доходов, или 2 трлн рублей, посчитал партнер McKinsey. Фактически банки подсели на кредитную иглу, предупреждает он.

Источник: РИА "Новости"
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Доля доходов банковского сектора от работы с розницей за шесть месяцев составила около 45%, или 2 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию McKinsey. Партнер McKinsey Сергей Крылов заявил газете, что этот показатель постепенно растет: в 2017 году он составлял 40%, а в 2018-м — 43%. При этом он заметно ниже, чем в развитых странах (США, Японии, Германии) и многих развивающихся, например Бразилии.

Исторически в структуре доходов российских банков доминировал корпоративный сектор, рассказал Крылов. Сейчас он приносит кредитным организациям 55% дохода. На малый и средний бизнес приходится, по подсчетам McKinsey, 15% против 20% в США, 22% — в Германии, 28% — в Бразилии и 45% — в Японии. Вместе с относительно низким уровнем развития малого бизнеса в стране причина такого перекоса — санкции, вынуждающие крупных заемщиков кредитоваться в российских банках, а не на открытом рынке.

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Только сейчас российский банковский рынок по доле розницы вернулся к уровню 2014 года после провала примерно до 30% в 2015-м из-за сжатия беззалогового кредитования, отмечают аналитики McKinsey. Бум ипотеки и беззалогового кредитования в сочетании с медленным ростом и падением маржи корпоративного кредитования увеличивают долю розницы в доходах банков.

«Фактически бизнес-модель банков заточена под кредитование со значимым перекосом на его высокомаржинальные виды — та самая кредитная игла», — отметил Крылов.

Средний доход российских банков от кредитов достаточно низкий — $410 на человека против $850 на развитых рынках, заявил Крылов газете. Но по объему и доходам от беззалогового кредитования Россия находится на одном уровне с развитыми рынками, а иногда и обгоняет их. Банки привыкли зарабатывать на кредитах, приучив клиентов к низким комиссиям, говорится в обзоре McKinsey.

Cредний россиянин платит банкам около $170 комиссий в год, тогда как, например, в Бразилии — $580. При этом на депозитах и работе с текущими счетами российские банки зарабатывают в рознице сопоставимые с развитыми рынками суммы в пересчете на одного клиента.

Летом министр финансов Антон Силуанов посоветовал крупным банкам вкладывать кредитные ресурсы в кредитование малого и среднего бизнеса, а не увеличивать долю в потребительском кредитовании. Тем самым он поддержал своего бывшего заместителя, сейчас министра экономического развития Максима Орешкина, который неоднократно спорил с Центробанком о том, несет ли рост потребительского кредитования риски появления пузыря или нет.

Справка
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Александр Пятин

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