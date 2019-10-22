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14:09 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статистику ведомства о том, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Песков напомнил, что несколько месяцев назад Росстат опубликовал аналогичные данные о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви. Тогда в Кремле попросили разъяснить эти данные, и Росстат заявил, что результаты исследования условий жизни населения в России нужно рассматривать комплексно, с учетом результатов прошлых лет. Так, по сравнению с 2016 г. ситуация в 2018 г. по нескольким важнейшим показателям — возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты — улучшилась.

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Росстат во вторник, 22 октября, опубликовал данные о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за I и II кварталы 2019 г. Согласно опубликованной статистике, в I квартале доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования — мебель, электроприборы и т. д., — составила 49,2%, а во II квартале — 49,4%. Это больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, на 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно.

Вместе с тем доля семей, которым хватает денег на еду, но затруднительно покупать одежду, за год уменьшилась с 16,7 до 15,2% в I квартале и с 16,1 до 14,1% — во втором. Кроме того, доля тех, кто может позволить себе товары длительного пользования помимо еды и одежды, увеличилась. Таким образом, рост доли семей, доход которых позволяет покупать только еду и одежду, произошел за счет сокращения доли менее обеспеченных групп населения.

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