15:11 (мск), источник: Ведомости
Гражданам гарантируют выплаты по договору страхования жизни
Система будет действовать по аналогии со страхованием банковских вкладов.
ЦБ сообщил, что разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни: строиться она будет по аналогии с принципом страхования вкладов и пенсионных накоплений. Администратором системы гарантирования станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), членство в системе гарантирования станет обязательным для всех страховщиков жизни — это 31 компания. Заработает она не ранее 2021 г.
Обязательства будут исполняться за счет гарантийного фонда, формировать его АСВ будет из взносов страховщиков. Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется.
На страховом рынке уже есть гарантийный фонд — на рынке ОСАГО: по закону автостраховщики обязаны отчислять 3% сборов в фонд компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков (РСА). Этот фонд действует с 2004 г., союз возмещает вред, причиненный жизни и здоровью, в случае банкротства или отзыва лицензии у страховой компании, а также когда виновник ДТП неизвестен или у него отсутствует полис ОСАГО. Вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению только в случае банкротства или ухода страховой компании с рынка.
Профессиональное и экспертное сообщество пока не привлекалось к обсуждению принципов работы новой системы, концепцию во вторник, 22 октября, ЦБ обсудил с Министерством финансов.
Система гарантирования выплат по страхованию жизни — хорошая идея, говорит
«Сбербанк страхование жизни» поддерживает идею ЦБ, говорит его гендиректор Алексей Леоненко: госгарантирование повысит доверие граждан к накопительному долгосрочному страхованию жизни. Но нужно провести большую совместную работу, чтобы рассчитать необходимые для формирования фонда платежи и установить порядок выплат, предлагает он.
На конец июня (более свежих данных нет) резервы по договорам страхования жизни составляли порядка 1 трлн руб., сборы — 184 млрд руб. Таким образом, 0,025% от резервов — это 25 млрд руб.
«Ведомости» ожидают ответов представителей ЦБ и Минфина.
Екатерина Литова