17:09 (мск), источник: Интерфакс
Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU —
«Мне кажется, что в целом все равно человечество найдет свою
По мнению премьера, «ничего такого фатального не наступит».
Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее, рассуждая о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю, заявил, что даже если роботы начнут брать на себя больше работы, которой пока занимается человек, вряд ли у людей появится «возможность вообще ничего не делать».
Ранее в октябре в результате опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, стало известно, что большинство россиян отмечают необходимость применения роботов, но мало кто из граждан РФ задумывается о риске потери работы
Оказалось, что среди занятого населения преобладают скептические представления о качестве труда роботов в сравнении с человеческим: 44% уверены в невозможности выполнения их работы машиной. 35% полагают, что робот способен справиться только с частью обязанностей. Лишь 16% респондентов заявили о реальности выполнения их основных обязанностей машиной.