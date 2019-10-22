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19:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британия возобновляет полеты в Шарм-эль-Шейх. Они были прерваны после взрыва российского самолета

Прямые перелеты из британских городов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх возобновляются впервые после 2015 года. Запрет был введен после крушения российского самолета с туристами на борту.

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Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. Все 224 человека, бывшие на борту лайнера А321 компании «Когалымавиа», летевшего в Петербург, погибли. В их числе были 17 детей.

Следствие показало, что в багажное отделение либо в салон самолета было заложено взрывное устройство и что меры безопасности в пункте вылета, Шарм-эль-Шейхе, были явно недостаточны для защиты от теракта.

Группировка, связанная с ИГ (запрещенной в России и ряде стран террористической организацией) тогда взяла ответственность за взрыв над Синайским полуостровом на себя, заявив, что это месть за военную помощь России президенту Сирии Башару Асаду.

На место крушения А321 в синайской пустыне приезжал тогдашний глава правительства Египта Шериф Исмаил | Источник: EPA
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Ведущие авиакомпании мира изменили маршруты своих рейсов. В Лондоне по итогам двух экстренных заседаний чрезвычайного правительственного комитета «КОБРА» правительство ввело запрет на прямое авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и постановило эвакуировать тысячи британских туристов, отдыхавших на курорте в тот момент.

Улучшения в системе безопасности

Спустя четыре года министерство транспорта Британии заявило, что процедуры безопасности в египетском аэропорту соответствуют международным стандартам. Министр транспорта Грант Шэппс заявил во вторник, что отмена запрета — это первый шаг для возобновления прямых рейсов. «Безопасность британских граждан остается нашим приоритетом. Решение принято в результате тесного сотрудничества наших экспертов по авиационной безопасности с их египетскими коллегами и после улучшений в системе безопасности аэропорта», — заявил Шэппс.


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Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в апреле 2018 года — но только между столицами. Президент Владимир Путин издал указ о возобновлении регулярных авиаперелетов в Каир в начале января 2018 года. Коммерческие полеты в другие города Египта до сих пор не возобновлены.

Министерство иностранных дел Великобритании в своих рекомендациях туристам призывает учесть, что повышенный риск терактов на авиатранспорте в Египте сохраняется.

До 2015 года около 900 тысяч туристов из Соединенного Королевства ежегодно посещали Шарм-эль-Шейх. После запрета на прямые перелеты турфирмы все равно отправляли британских отдыхающих на этот курорт, но с многочисленными пересадками либо на пароме из Хургады через Красное море.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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