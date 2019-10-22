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22:37 (мск), источник: РИА Новости

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Полки лазоревого цвета, розетки у каждого места, откидной столик и душевая кабина — таким новый плацкартный вагон увидел корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Ранее компания «Трансмашхолдинг» не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.

Как он смог убедиться, стены в вагоне исполнены в бежевых тонах, полки — в лазоревых. У каждого места — индивидуальное освещение и розетка. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство. В туалетной комнате есть душевая кабина.

«Трансмашхолдинг» презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле. В сентябре заместитель гендиректора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов рассказал, что первые такие вагоны, как купейные, так и плацкартные, передадут РЖД осенью.

Всего Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) заказала у группы «Трансмашхолдинг» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Одно- и двухэтажные купейные и плацкартные вагоны должны быть поставлены до 2025 года.

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