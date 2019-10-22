Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
16«Все вышло из-под контроля»
18:45 (мск), источник: Секрет Фирмы

Половине банков в мире предсказали быструю смерть

Экономический кризис способен уничтожить половину банков в мире, говорится в исследовании консалтинговой фирмы McKinsey. Рентабельность многих финансовых организаций отстаёт от издержек, поэтому они могут не пережить кризис.

Источник: AP 2019

Сложные условия вынудят банки «переизобрести свои бизнес-модели», а те, кто не сможет этого сделать, останутся «сносками на полях истории», указали авторы доклада.

По словам аналитиков McKinsey, приближается конец экономического цикла, и банкам пора решаться на смелые шаги — вложение в технологии, слияние с другими организациями и аутсорсинг.

Сейчас банки тратят на новые технологии только 35% предназначенного на эти цели бюджета. В свою очередь, укрупнение может помочь банкам победить в грядущей «гонке вооружений».

В качестве примера McKinsey приводит американскую Amazon и китайскую Ping — они смогли переманить у банков пользователей финтех-услуг.

Справка
Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октябряПри выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому

Анна Шахова

Читайте также
Россиян предупредили о резком росте цен на гречку
«Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок»: Росстат о доходах россиян
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
В Дании по рельсам перевезли 720-тонный старинный маяк
Путин и Эрдоган на встрече оказались в похожей одежде (видео)
В Турции вратарь получил красную карточку на 11-й секунде матча
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новая недорогая иномарка появится на российском рынке Бренд из Азербайджана предпримет очередную попытку привезти в Россию машины с ирано-французскими корнями
Кино
Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища: съемки новой комедии Главные герои фильма «Большущая охота» будут бороться с монстрами при помощи алкоголя
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз В жизни гимнастки произошло радостное событие
Леди
Филипп Киркоров надел корону и сверкающие лоферы Артист заинтриговал публику.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь