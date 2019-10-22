Половине банков в мире предсказали быструю смерть

Сложные условия вынудят банки «переизобрести свои бизнес-модели», а те, кто не сможет этого сделать, останутся «сносками на полях истории», указали авторы доклада.
По словам аналитиков McKinsey, приближается конец экономического цикла, и банкам пора решаться на смелые шаги — вложение в технологии, слияние с другими организациями и аутсорсинг.
Сейчас банки тратят на новые технологии только 35% предназначенного на эти цели бюджета. В свою очередь, укрупнение может помочь банкам победить в грядущей «гонке вооружений».
В качестве примера McKinsey приводит американскую Amazon и китайскую Ping — они смогли переманить у банков пользователей финтех-услуг.