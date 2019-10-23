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01:16 (мск), источник: Известия

Запутались в миллиардах: куда исчезли деньги для фонда дольщиков

Депутаты говорят о потерянных 54 млрд рублей, ЦБ — о 8 млрд.

Источник: Reuters

Ситуация с потерянными миллиардами страховых компаний, которые должны были направить в Фонд защиты прав дольщиков, запуталась еще больше. Депутаты говорят об исчезнувших 54 млрд рублей, а Центробанк подсчитал, что страховщики должны только 8,3 млрд. Но и те, и другие подтверждают, что сейчас перечислено только 1,8 млрд рублей. При этом, как следует из письма фонда в Госдуму, с которым ознакомились «Известия», пока страховщики обещают дополнительно внести всего 840 млн рублей. Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет и ЦБ должны разобраться в ситуации. Всего за пять лет с застройщиков собрали 57 млрд рублей. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сказал «Известиям», что по закону они не должны передавать в фонд все эти деньги, так как часть средств стала их премией по достроенным вовремя домам.

Где деньги

Фонд защиты прав дольщиков был создан в октябре 2017 года. Девелоперы, привлекающие средства граждан, должны перечислять туда по 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. До лета этого года продолжало действовать страхование гражданской ответственности застройщиков, запущенное в 2014 году, но в июне вступил в силу отменяющий его закон. Прежняя система не оправдала себя, она не давала дольщикам никаких гарантий, а страховщики, получавшие премии, иногда банкротились даже до окончания строительства объекта, пояснила «Известиям» руководитель департамента контроля качества национальной юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова.

После вступления в силу нового закона страховые компании, работавшие на рынке, должны были передать в Фонд защиты прав дольщиков средства по действующим на тот момент договорам.

По состоянию на 18 сентября 2019 года в фонд поступили деньги от 14 страховых компаний и пяти банков на сумму 1,8 млрд рублей. Страховщики должны довнести еще чуть более 840 млн рублей. Об этом говорится в письме руководства фонда от 19 сентября в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Якубовского (с копией документа ознакомились «Известия»).

На прошлой неделе депутаты Госдумы поставили под сомнение добросовестность страховщиков при перечислении средств.

Из собранных ими более чем за пять лет 57 млрд рублей в фонд было направлено только 3%. По страховым случаям выплатили 1,5 млрд рублей. Таким образом, пропало около 54 млрд рублей, отмечали депутаты.

Госдума направила парламентский запрос в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и ЦБ. «Известия» также обратились с запросами в силовые ведомства.

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Кроме того, депутаты попросили провести комплексную уголовно-правовую оценку договоров с истекшими сроками исполнения, по которым суммарная премия страховщиков (в том числе обанкротившихся компаний) составила 36,8 млрд рублей.

Особое внимание в парламентском запросе уделяется наиболее крупным участникам рынка — страховым компаниям «Проминстрах» и «Респект». В документе отмечается несоответствие сведений о досрочно прекращенных договорах страхования «Проминстрах», суммах, переданных фонду, и отчетности, представленной ранее в ЦБ. В компании на момент публикации не ответили на запрос «Известий».


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У СК «Респект» ранее уже была отозвана лицензия, в компании действует временная администрация от Центробанка. Но страховщик, тем не менее, должен перечислить в Фонд дольщиков 4,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. При этом в ответе фонда депутату Александру Якубовскому говорится, что на 1 апреля 2019 года ориентировочная сумма страхового портфеля «Респекта» составляла чуть более 800 млн рублей.

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По словам Александра Якубовского, депутатам поступило немало жалоб от обманутых дольщиков, которые получили отказы в выплатах от «Респекта».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что собственники и бывший менеджмент компании не исполняют установленные законом обязанности о передаче всех документов и баз данных временной администрации, большая часть активов компании выведена. Банк России направил эту информацию в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

— Точку в этом деле должна поставить инициированная Госдумой масштабная проверка, — подчеркнул Александр Якубовский.

Сами заработали

По данным Банка России, общая задолженность страховых компаний перед Фондом защиты прав дольщиков оценивается в 8,3 млрд рублей. Девять страховых компаний уже полностью исполнили свои обязательства, две попросили о рассрочке и должны перечислить в фонд 2 млрд рублей, сказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Как сказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, дело в том, что по закону страховщики должны были передать в фонд не все 57 млрд рублей — часть этих средств стала их заработанной премией, к примеру, по достроенным вовремя домам.

В пресс-службе ЦБ добавили, что также в фонд не перечисляются премии страховщиков по тем объектам, которые достраиваются за счет государства. Не должны передаваться и средства, заработанные СК, ушедшими с рынка еще до вступления в силу нового закона, отмечают в ВСС. По информации союза, за пять лет свою деятельность прекратили около 20% компаний, изначально работавших по этому виду страхования.

Информированный источник «Известий», близкий к рабочей группе Госдумы по этому вопросу, рассказал, что обанкротившиеся компании собрали примерно 20 млрд рублей, которые в итоге «растворились».
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Участники рынка ранее прогнозировали, что страховщики передадут фонду 10−15 млрд рублей, сказал «Известиям» глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД Николай Николаев.

— Поскольку итоговая сумма оказалась гораздо меньше, мы и заинтересовались этой темой. Проверять будут не только страховщиков, но также банки и сам ЦБ, — подчеркнул он.

Проверка должна способствовать тому, чтобы все средства в полном объеме были переданы в Фонд защиты прав дольщиков.

Сумма действительно должна быть близка к 15 млрд рублей, дал оценку «Известиям» президент девелоперской группы компаний «Основа» Александр Ручьёв. По его мнению, в ситуации, когда в фонд передано только 1,8 млрд рублей, требуется вмешательство правоохранительных органов.

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