01:16 (мск), источник: Известия
Запутались в миллиардах: куда исчезли деньги для фонда дольщиков
Депутаты говорят о потерянных 54 млрд рублей, ЦБ — о 8 млрд.
Ситуация с потерянными миллиардами страховых компаний, которые должны были направить в Фонд защиты прав дольщиков, запуталась еще больше. Депутаты говорят об исчезнувших 54 млрд рублей, а Центробанк подсчитал, что страховщики должны только 8,3 млрд. Но и те, и другие подтверждают, что сейчас перечислено только 1,8 млрд рублей. При этом, как следует из письма фонда в Госдуму, с которым ознакомились «Известия», пока страховщики обещают дополнительно внести всего 840 млн рублей. Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет и ЦБ должны разобраться в ситуации. Всего за пять лет с застройщиков собрали 57 млрд рублей. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сказал «Известиям», что по закону они не должны передавать в фонд все эти деньги, так как часть средств стала их премией по достроенным вовремя домам.
Фонд защиты прав дольщиков был создан в октябре 2017 года. Девелоперы, привлекающие средства граждан, должны перечислять туда по 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. До лета этого года продолжало действовать страхование гражданской ответственности застройщиков, запущенное в 2014 году, но в июне вступил в силу отменяющий его закон. Прежняя система не оправдала себя, она не давала дольщикам никаких гарантий, а страховщики, получавшие премии, иногда банкротились даже до окончания строительства объекта, пояснила «Известиям» руководитель департамента контроля качества национальной юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова.
По состоянию на 18 сентября 2019 года в фонд поступили деньги от 14 страховых компаний и пяти банков на сумму 1,8 млрд рублей. Страховщики должны довнести еще чуть более 840 млн рублей. Об этом говорится в письме руководства фонда от 19 сентября в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Якубовского (с копией документа ознакомились «Известия»).
На прошлой неделе депутаты Госдумы поставили под сомнение добросовестность страховщиков при перечислении средств.
Госдума направила парламентский запрос в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и ЦБ. «Известия» также обратились с запросами в силовые ведомства.
Кроме того, депутаты попросили провести комплексную
Особое внимание в парламентском запросе уделяется наиболее крупным участникам рынка — страховым компаниям «Проминстрах» и «Респект». В документе отмечается несоответствие сведений о досрочно прекращенных договорах страхования «Проминстрах», суммах, переданных фонду, и отчетности, представленной ранее в ЦБ. В компании на момент публикации не ответили на запрос «Известий».
У СК «Респект» ранее уже была отозвана лицензия, в компании действует временная администрация от Центробанка. Но страховщик, тем не менее, должен перечислить в Фонд дольщиков 4,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в
По словам Александра Якубовского, депутатам поступило немало жалоб от обманутых дольщиков, которые получили отказы в выплатах от «Респекта».
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— Точку в этом деле должна поставить инициированная Госдумой масштабная проверка, — подчеркнул Александр Якубовский.
По данным Банка России, общая задолженность страховых компаний перед Фондом защиты прав дольщиков оценивается в 8,3 млрд рублей. Девять страховых компаний уже полностью исполнили свои обязательства, две попросили о рассрочке и должны перечислить в фонд 2 млрд рублей, сказали «Известиям» в
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Участники рынка ранее прогнозировали, что страховщики передадут фонду 10−15 млрд рублей, сказал «Известиям» глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД Николай Николаев.
— Поскольку итоговая сумма оказалась гораздо меньше, мы и заинтересовались этой темой. Проверять будут не только страховщиков, но также банки и сам ЦБ, — подчеркнул он.
Проверка должна способствовать тому, чтобы все средства в полном объеме были переданы в Фонд защиты прав дольщиков.
Сумма действительно должна быть близка к 15 млрд рублей, дал оценку «Известиям» президент девелоперской группы компаний «Основа» Александр Ручьёв. По его мнению, в ситуации, когда в фонд передано только 1,8 млрд рублей, требуется вмешательство правоохранительных органов.