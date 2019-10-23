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10:36 (мск), источник: Известия

На всякий страховой: россияне оценили жизнь в 5,8 млн рублей

Максимальные выплаты рассчитывают получить мужчины до 30 лет с высшим образованием из Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей. Оценка у мужчин выше, чем у женщин, а с возрастом она постепенно снижается. В региональном разрезе самое высокое представление о «стоимости жизни» в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Такие выводы содержатся в исследовании СК «Сбербанк страхование жизни». Мнения экспертов разделились. Одни считают, что граждане завысили сумму компенсации — ведь для ее обеспечения необходимо ежемесячно расставаться с немалыми средствами. Другие уверены, что уже давно пора ввести единую оценку этого показателя и запросы граждан вполне адекватны.

Разброс в 5,5 раза

Какая сумма нужна российским семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни? С таким вопросом исследователи обратились летом-осенью 2019 года к жителям городов с населением более 500 тыс. человек. В среднем по стране граждане назвали сумму — 5,8 млн рублей.

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При этом оценка сильно отличается в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания опрошенных. Она варьируется от 2,4 млн до 13,3 млн рублей, то есть разброс составляет более 5,5 раза. Нижнюю планку назвали люди, которым «денег хватает только на питание», верхнюю — те, кто может купить всё, что считает нужным. Мужчины ценят свою жизнь дороже, чем женщины, — 6,8 млн против 4,6 млн рублей соответственно.

С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается: для людей в возрасте 18−30 лет она составляет 6,9 млн рублей, а для людей старше 60 — 4,5 млн рублей. Меняется показатель также в зависимости от образования. Если для россиян с незаконченным высшим достаточная страховая сумма — 4,5 млн рублей, то для респондентов с высшим и послевузовским образованием — 6,9 млн рублей. В региональном разрезе самая высокая оценка — в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей). Самая низкая — в Барнауле (4,2 млн рублей), Астрахани (4,3 млн рублей) и Волгограде (4,6 млн рублей).


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Ожидания vs реальность

Учитывая, что в развитых странах в случае смерти компенсация может составлять несколько миллионов долларов, россияне весьма скромны в оценке своей жизни (примерно от $37,5 тыс. до $203 тыс.). Вероятно, граждане исходят из ориентира, который устанавливает государство.

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Сейчас нет единой оценки стоимости жизни. Например, по ОСАГО эта сумма составляет 500 тыс. рублей (предполагается увеличить ее до 2 млн рублей), при страховании пассажиров общественного транспорта — 2 млн рублей.

Что касается добровольного страхования, то здесь примерно та же картина. По словам замгендиректора «Сбербанк страхование жизни» Виктора Дубровина, пока целевые показатели, обозначенные гражданами в ходе опроса, заметно отличаются от практики.

— Так, в нашем портфеле договоров, заключенных на индивидуальных условиях, страховая сумма примерно по 80% полисов не превышает 2 млн рублей, со страховыми суммами от 5 млн рублей и выше — около 5%, — рассказал он.

Сколько заплатишь, столько и получишь

Страховщики рассчитывают, что россияне будут заключать договоры на большие суммы по мере роста доходов. Готовность получить значительную сумму не означает возможность ежемесячно расставаться с определенной суммой. Управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин тоже обращает внимание на то, что ожидания не совпадают с реальностью, поскольку величина выплат зависит от размера взносов, то есть от финансовых возможностей граждан:

Чем больше страховая сумма, тем больше придется платить по такому договору страхования. Результаты опроса показывают скорее некое самоощущение людей и больше представляют интерес с точки зрения социологии и изучения российского общества.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в профессиональном сообществе давно обсуждается вопрос о необходимости введения единого стандарта «стоимости человеческой жизни» — той суммы, на которую должны страховаться жизнь и здоровье человека.

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— В мире принято устанавливать сумму по страхованию жизни в размере нескольких годовых доходов семьи, как минимум — двух. Она должна обеспечить стабильную жизнь родных, например, в случае потери кормильца. В исследовании приведена оценка той страховой выплаты, которую средняя российская семья рассчитывает получить по окончании договора страхования жизни или при наступлении страхового случая по этому договору. Такая оценка кажется адекватной, — отметил представитель ВСС.

Глава центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов полагает, что одним из ориентиров при оценке справедливой выплаты для людей может быть стоимость квартиры. Поскольку решение жилищного вопроса для себя или своих близких поглощает значительную часть усилий граждан:

«Оставить детям» — один из основных внутренних императивов. При этом не единственный. Человек еще рассчитывает, сколько времени проживут его родственники на полученные средства, пока не адаптируются к новой реальности. А горизонт планирования бывает разным.

По его мнению, данные опроса хорошо показывают, что у людей с более высоким уровнем достатка другая стоимость денег и оценка стоимости своей жизни.

— Если квартира, то определенного класса. У них более долгое планирование — деньги нужны и на образование детей, и на поддержание приемлемого уровня семьи, — уточнил Алексей Фирсов.

При этом, добавил он, лица скромного достатка скромны и в оценке своего существования.

Справка «Известий»
22 октября Центробанк сообщил о том, что разработал и обсудил с Минфином концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Это должно повысить доверие населения к формированию долгосрочных накоплений. В релизе ЦБ отмечается, что гарантирование на этом рынке будет строиться на тех же принципах, что и в системе страхования депозитов и пенсионных накоплений. Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физлицом в пределах 1,4 млн рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков, размер которых сейчас обсуждается.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, риски, покрываемые страховыми договорами, могут сильно отличаться и очень неравномерно распределяться во времени. Страховщики периодически оценивают величину своих обязательств перед клиентами в рамках так называемой актуарной оценки (учитывает все нюансы договора). Как отметили в регуляторе, инвестдоход, если он предусматривается договором, например, в рамках Инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), не гарантируется.

— Таким образом, учитывая общее правило гарантирования суммы актуарной оценки обязательств, по ИСЖ будет фактически гарантироваться сумма взносов, — пояснили в ЦБ.
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Появление системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года. Членство в ней станет обязательным для всех страховщиков жизни.
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