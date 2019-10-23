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14:45 (мск), источник: Ведомости

Кудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года

В проекте федерального бюджета на 2020−2022 гг. недостаточно стимулов для роста экономики, написал на своей странице в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: Reuters

При этом все больше макроэкономических индикаторов свидетельствуют о том, что темпы роста экономики в 2019 г. будут ниже официального прогноза, отмечает он. Например, инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестиционного импорта за год ожидается на уровне 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, а индекс PMI — самый низкий за 10 лет.

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Не решена, по мнению Кудрина, и переориентация бюджета на расходы для развития человеческого капитала. Он напомнил, что еще 11 лет назад правительство хотело довести расходы на образование и здравоохранение до уровня развитых стран — 5% ВВП. «Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 г. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим», — написал Кудрин. Структура бюджета в предстоящие три года практически не меняется, отмечает глава Счетной палаты, хотя и запланирован рост расходов на нацпроекты и борьбу с бедностью.

Госдума в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020−2022 гг. Он предусматривает рост расходов в 2020 г. на 500 млрд — до 19,5 трлн руб. — по сравнению с действующим законом о бюджете. В следующие два года расходы продолжат расти, а доходы по отношению к ВВП будут снижаться — с 18% в 2020 г. до 17,2% в 2022 г.


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Кудрин на заседании Госдумы заявил, что в проект бюджета заложены минимальные доходы от приватизации. Он поддержал намерение первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова вернуться к вопросу о более амбициозном плане приватизации, но добавил, что это следовало обсуждать до утверждения бюджета.

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Источник:©Аргументы и факты
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