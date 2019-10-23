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17:07 (мск), источник: Ведомости

Атака дронов поможет России продать системы ПВО странам Персидского залива

Саудовская Аравия и ОАЭ особенно интересуются «Панцирями».

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После сентябрьской атаки дронов на два крупнейших предприятия саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе страны Персидского залива заинтересованы в поставках российских систем ПВО. Об этом в кулуарах форума «Россия — Африка» заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно “Панцирям”. А в силу произошедшего инцидента, конечно, интерес к нашим системам повышенный со стороны стран залива — и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал Шугаев (цитата по «Интерфаксу»). От более детальных комментариев он отказался.

Вопросы поставок средств ПВО малого и среднего радиуса действия поднимались в ходе визитов президента России Владимира Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби, сообщили два менеджера оборонных предприятий. Саудовские военные обсуждают возможность приобретения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а эмиратские — систем ПВО «Тор-М2Э», уточнил один из собеседников «Ведомостей». «Вопросы военно-технического сотрудничества фигурировали на переговорах как в Эр-Рияде, так и в Абу-Даби», — сказал, отвечая на вопрос «Ведомостей», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России
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На протяжении последнего десятилетия и Эр-Рияд, и ОАЭ считаются одними из наиболее платежеспособных покупателей оружия, однако России это особых дивидендов не приносило. В 2000—2014 гг. с ОАЭ было заключено оружейных контрактов примерно на $714 млн (в том числе на приобретение нескольких десятков систем «Панцирь-С1»). В 2017 г. была предпринята попытка выйти на рынок ОАЭ, продав истребители Су-35Э — не менее 12 шт. примерно на $1 млрд, но дальше консультаций дело не продвинулось. ОАЭ не хотят приобретать готовую продукцию, настаивая на создании совместных предприятий по разработке и производству военной техники, объясняет источник «Ведомостей» в оборонной промышленности. В феврале 2019 г. глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что компания получила заявку на дальнейшую модернизацию ранее поставленных «Панцирей».

Схожая ситуация складывается в этой сфере и с Эр-Риядом, но только на его пожелания чисто технического характера (вроде той же локализации продукции на мощностях своих предприятий) накладывается политический интерес, говорит человек, близкий к Минобороны России. Обсуждались пакеты контрактов вплоть до $20 млрд, но до твердых контрактов дело так и не дошло. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов видел в этом геополитический фактор: «Если называть вещи своими именами — саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику».

Тем не менее в мае 2017 г. во время визита в Москву наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда был подписан контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО С-400 «Триумф», а во время визита его отца — Абдель-Азиза Аль Сауда — был подписан меморандум о закупке и последующей локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Контракт на С-400, несмотря на подписание, до сих пор не вступил в силу, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России, но российская сторона готова приступить к его реализации, как только саудовские военные определятся со сроками и механизмом оплаты. Их интерес к «Панцирям» логичен, говорит собеседник: по результатам эксплуатации в Сирии комплексы и их элементы были значительно доработаны для работы по малоразмерным целям вроде дронов, а короткий цикл производства позволит передать саудитам несколько десятков «Панцирей» в предельно короткие сроки.

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Иван Сафронов, Светлана Бочарова

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Источник:©РИА "Новости"
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