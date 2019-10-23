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14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах. Об этом заявил американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

Он указал, что богачи «сидят на тонне наличных», что не только мешает спросу, но и приводит к росту неравенства в развитых странах, например, в США. Это злит других людей и способствует напряженности в международной торговле.

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По мнению экономиста, если поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» остальным, то бизнес отреагирует на возросший спрос инвестициями.

Банерджи родился и получил образование в Индии, после чего продолжил обучение в Гарварде. О вредности снижения налогов он рассказал в Нью-Дели, где представлял собственную книгу «Хорошая экономика для трудных времен».

Нобелевскую премию он получил совместно со своей женой, француженкой Эстер Дюфло и американцем Майклом Кремером. Их наградили за поиск научно доказанных способов борьбы с бедностью. Ученые с середины 1990-х годов исследовали, как в беднейших странах работают различные способы. В том числе благодаря их разработкам международные организации и правительства закрыли неэффективные программы.

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