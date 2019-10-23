Росстат ответил на критику методики расчета доходов россиян

Так в Росстате прокомментировали заявления экспертов о нестыковке данных статистики по росту реальных располагаемых доходов россиян с другими макроэкономическими показателями.
«Весной этого года методика расчета доходов обсуждалась в экспертном сообществе, в том числе и на научно-методологическом совете службы. Большинство специалистов поддержало те изменения, которые предлагал внести Росстат», — говорится в сообщении.
В Росстате отметили, что «обновленная методика позволяет точнее фиксировать новую экономическую реальность, например, учитывает интернет-торговлю, активность малого и среднего бизнеса, сдачу в аренду личного имущества и недвижимости».
По данным Росстата, реальные доходы россиян с учетом инфляции в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,3%, рост реальных располагаемых доходов составил 3%, за девять месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,2%.
В августе Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1% на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса.