Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пока мы живы, должны говорить о произошедшем»17 лет назад произошел захват заложников в Театральном центре на Дубровке
Фоторепортажи
15Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
15Рожки да ножки: столичные лоси ждут москвичей
16:44 (мск), источник: RNS

Росстат ответил на критику методики расчета доходов россиян

Росстат обсуждал с экспертным сообществом возможность изменения методики расчета доходов населения, большинство специалистов поддержало предлагаемые изменения, обновленная методика учитывает, в том числе, интернет-торговлю, активность малого и среднего бизнеса, сдачу в аренду личного имущества и недвижимости, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

Так в Росстате прокомментировали заявления экспертов о нестыковке данных статистики по росту реальных располагаемых доходов россиян с другими макроэкономическими показателями.

«Весной этого года методика расчета доходов обсуждалась в экспертном сообществе, в том числе и на научно-методологическом совете службы. Большинство специалистов поддержало те изменения, которые предлагал внести Росстат», — говорится в сообщении.

В Росстате отметили, что «обновленная методика позволяет точнее фиксировать новую экономическую реальность, например, учитывает интернет-торговлю, активность малого и среднего бизнеса, сдачу в аренду личного имущества и недвижимости».

Ранее РБК сообщило, что экономисты увидели нестыковку данных Росстата по росту реальных располагаемых доходов россиян с другими макроэкономическими показателями.

По данным Росстата, реальные доходы россиян с учетом инфляции в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,3%, рост реальных располагаемых доходов составил 3%, за девять месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,2%.

В августе Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1% на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса.

Читайте также
Росстат утратил точность. Медведев раскритиковал сбор статистики «по старинке»
Во время загрузки произошла ошибка.
17 апреля© Ньюстюб
 Матвиенко заявила о необходимости работы поликлиник по субботам
Мединский представил «доску позора» российского кино
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации в ЦАР
«Мы должны говорить о произошедшем»: 17 лет событиям на Дубровке
Бизнес обяжут доплачивать налоги за работающих самозанятых
Киселев рассказал студентам о поиске Путиным преемника
В Бурятии обнаружили сибирский «Стоунхендж»
Богатая русская семья ищет дворецкого в Лондоне
Глобальное потепление «поглотило» деревню на Аляске (фото)
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Бородина, Орлова, Клюкина: все звезды на презентации ТНТ Михалкова в тюрьме, Майков в Геленджике: рассказываем, чем канал будет развлекать телезрителей в 2020 году
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Популярные темы на «Детях»
Прага 234
Страшные истории 196
Сад только ради общения. А надо ли? 151
внезапно родные 147
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь