20:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Прилет Ту-160 в Африку попал на видео
Пара стратегических ракетоносцев Ту-160
В комментарии под роликом военное ведомство отмечает, что полет самолетов, проходивший над Каспийским и Аравийским морями и над Индийским океаном, занял более 13 часов, за которые Ту-160 преодолели более 11 тысяч километров. В ходе перелета самолеты выполнили дозаправку.
Целью визита Минобороны называет «развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС [Военно-воздушными силами] ЮАР».
В Африку российские Ту-160 прибыли сегодня, 23 октября.