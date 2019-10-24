00:39 (мск), источник: Секрет Фирмы
Малышка на миллион. Сколько зарабатывает бизнес-империя Елены Малышевой
Теледоктор Елена Малышева — не только главный тролль российского ТВ, но и владелица огромной
22 года она рассказывает россиянам о том, как себя вести юным проституткам, зачем лепить прокладки на глаза и почему подтираться туалетной бумагой — опасно для здоровья. За это время телеведущая приобрела не только скандальную славу, но и влиятельных партнёров по бизнесу: бывшего эксперта Госдепа, миллиардера из списка Forbes и жену бывшего замминистра финансов РФ.
По иронии судьбы, единственный медицинский бизнес Малышевой едва сводит концы с концами. Чистый убыток Медцентра Елены Малышевой в 2017 году составил 34,5 млн рублей, а по итогам 2018-го ему удалось выйти на минимальную чистую прибыль — 1,8 млн рублей. «Секрет фирмы» разобрался, что происходит с
Малышевой принадлежит сразу пять околомедицинских компаний: ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», ООО «Диета Елены Малышевой», ООО «Здоровье инфо», ООО «ПМ партнёры» и YVM Corporation.
Теперь телеведущая не только изучает сценарии программы «Жить здорово», но и решает чисто деловые проблемы, связанные с проверками контролирующих органов и судами о защите деловой репутации.
Например, в феврале Арбитражный суд Москвы оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч за «грубые нарушения» лицензии.
Проверка Росздравнадзора выявила, что пластического хирурга взяли в клинику без должного опыта работы (необходимый стаж — 5 лет), а в его кабинете не было кушетки, хирургического набора и перевязочного стола.
Впрочем, Елену Малышеву трудно застать врасплох.
Медцентр Елены Малышевой занял здание московской поликлиники № 129 в Переведеновском переулке в мае 2015 года. Занимаются здесь не только пластической хирургией — но ещё проводят артроскопию, дерматологический пилинг, эндоскопию,
Как следует из ЕГРЮЛ, медицинский центр учредили Елена Малышева и бывший сотрудник Госдепа,
Щиглик с Малышевой знакомы уже больше 20 лет. «Она начинала работать на Первом канале и приехала на стажировку в Америку. Нас познакомил мой шеф, и с тех пор мы дружим», — рассказывал он.
Щиглик занялся медицинским бизнесом неспроста. Он — дипломированный врач. В 70-е будущий бизнесмен закончил Медицинский университет имени Н. И. Пирогова, но практикующим врачом так и не стал, а выбрал научную работу — защитил диссертацию, стал замдекана, а потом и деканом по воспитательной работе.
Затем Щиглик основал один из первых медицинских кооперативов в России и стал главой московского представительства швейцарской Mens Sana Pharmaceuticals. В отрасли
В 90-е Щиглик переехал в США, потому что «боялся гражданской войны» в России. Поработав экспертом в Госдепе, он по знакомству устроился научным сотрудником в одну из крупнейших фармацевтических компаний в мире — Wyeth (в 2009 году поглощена Pfizer). Со временем он дослужился до регионального директора стран СНГ и вывел на российский рынок витамины «Центрум».
И именно Щиглик привёл в проекты Малышевой ещё одного инвестора — американского миллиардера Алекса Ровта. Журнал Forbes в 2008 году включил его в список «400 самых богатых людей планеты». По информации Vademecum, он вложил в авторскую многопрофильную клинику Малышевой не менее $5 млн.
В 2016 году список учредителей Медцентра Малышевой пополнила венгерская компания с ограниченной ответственностью «Ибе-раша Бефектеси» (принадлежит президенту международного холдинга IBE Trade Corp Алексу Ровту). Доля — 15%. Ровт с Щигликом — хорошие знакомые: оба делегаты съездов Всемирного сионистского конгресса.
В октябре 2017 года у медцентра появился ещё один учредитель — руководитель клиники гастроэнтерологии в США и по совместительству директор гастроэнтерологического подразделения Медцентра Малышевой Гэри Игорь Городокин (Игорь Владимирович Городокин). Ему принадлежит 5% акций.
В 2012 году он, как и Щиглик, изучал рассеянный склероз — но только со стороны медицины, а не бизнеса.
Ещё одним учредителем и по совместительству гендиректором клиники стала жена депутата Госдумы Гульнара Фаррахова (доля — 5%). К медицинскому бизнесу Елены Малышевой она присоединилась в июле 2016 года.
Фарраховы — не новички в системе здравоохранения. Доктор медицинских наук Айрат Фаррахов сначала был министром здравоохранения Татарстана, а затем — замминистра здравоохранения России (2013−2014 годы). Должность замминистра финансов РФ он получил в июня 2014 года, а в 2016-м ушёл в отставку и стал депутатом ГД.
Гульнара Фаррахова работала замдиректора Образовательного центра высоких медицинских технологий в Татарстане и замгендиректора ФГБУ «Центр мониторинга и
Но директором в клинике Елены Малышевой она была всего три года: в апреле 2019 года на руководящем посту её сменил 30-летний травматолог из Кемерова Александр Филков. За два года до этого Филков прошёл переподготовку в МГУУ по программе «Управление персоналом в медицинской организации» и устроился
Первичный осмотр у анестезиолога Марка Гальперина, которого, как утверждают на сайте клиники, пациенты называют «повелителем боли», стоит 10 тысяч рублей.
Знакомство с неврологом Дмитрием Шубиным — именно он в передаче «Жить здорово» советовал использовать женские прокладки не только по прямому назначению, но и как стельки в обувь для «дополнительной амортизации при ходьбе» — обойдётся в 9,5 тысячи рублей. Для сравнения: стоимость первичного приёма невролога в другой популярной клинике не превышает 2,5 тысячи рублей.
Капитала нет. Компания была «фундаментально» убыточна (то есть использовала весь капитал на покрытие убытков).
Ещё один соведущий кардиолог Герман Гандельман — бывший однокурсник Малышевой, которого на одной из передач нарядили в возбудителя сифилиса (трепонему бледную) и натянули на него «презерватив», — в её клинике не работает.
Стоимость комбинированных операций «по поводу храпа» (так она именуется в прайс-листе) варьируется в зависимости от доктора от 100 до 200 тысяч рублей.
Как рассказывает бывший работник клиники Малышевой, популярностью пользуются только консультации доктора Шубина.
Некоторые клиенты после посещения клиники остаются недовольными. Рейтинг медцентра Елены Малышевой на сайте отзывов не превышает трёх звёзд из пяти.
«Была на “консультации” у Марка Яковлевича (Гальперина. — Прим. “СФ”), но так и не поняла, за что такие деньги. Ответов на свои вопросы я так и не получила, приём длился 5 минут в общей сложности. Ехала с большой надеждой, а в итоге одни разочарования…» — делится пациентка впечатлениями на prodoctorov.ru.
Другая говорит, что доктор Шубин на первичном приёме вёл себя «довольно своеобразно».
Под брендом «Медицинский центр Елены Малышевой» по франшизе работают клиники в 15 городах России. Паушальный взнос — от 1 000 000 рублей, роялти — от 4%. Но они не слишком прибыльные. По данным СПАРК, тверское подразделение отчиталось об убытке в 6 347 000 рублей за 2018 год. Иркутское — выручило на продажах 30 000 рублей, но всё равно ушло в минус (чистый убыток составил 222 000 рублей).
Представитель известной телеведущей заявил, что учреждение не выполнило требования по франшизе, поэтому не имело права «работать под этим торговым знаком». Тверской франчайзи не платил за воду несколько месяцев и получил судебный иск на 166 000 рублей.
Диета Елены Малышевой.
По сайту hh.ru можно понять, как свою
«Диета Елены Малышевой» стала первым совместным проектом телеведущей и Дмитрия Щиглика. «Когда мы с ней задумывали наш проект “Диета Елены Малышевой”, она сказала: “Мы должны сделать лучший продукт, который сами будем есть”», — вспоминает Щиглик.
Само ООО было зарегистрировано в 2012 году. Владельцы — Малышева и Щиглик, по 50% у каждого. Пожалуй, в 2018 году оно стало самым прибыльным из других начинаний Малышевой — чистая прибыль составила 65 037 000 рублей.
Создать концепцию бизнеса и распиарить диету помогла программа «Жить здорово». В 2009 году стартовал проект «Сбрось лишнее» — участники программы худели на глазах телезрителей под руководством опытных
Одним из первых Елена Малышева позвала на проект своего старого знакомого — а в будущем соведущего, который дал добро на поедание человечины, — Андрея Продеуса. В своё время профессор Продеус рецензировал докторскую диссертацию Малышевой.
До участия в программе доктор Продеус весил 108 килограммов. «Я носил 56-й размер одежды, у меня был двойной подбородок, варикоз, одышка и боли в спине. Понимал, что пора худеть, но мне нужен был стимул,
За четыре месяца он похудел на 20 килограммов. И таких историй успеха на сайте «Диеты Елены Малышевой» немало.
Но принципиально диета Малышевой от других ничем не отличается: в её основе общие принципы здорового питания, которых при желании можно придерживаться и без специальных коробочек.
Сам бренд «Жить здорово» принадлежит рекламной компании «ПМ Партнёры», которой владеют на паритетных началах Елена Малышева и известный телеведущий, продюсер,
В 2018 году стало известно, что ООО «Купецкий дом “Посадъ”» (70% компании владеет Владимир Филиппов, 30% — у Алексея Новикова) договорился об использовании бренда «Жить здорово».
Под таким названием на полках магазинов может появиться продукция «Посада» — варенье, джемы, сиропы из топинамбура и чай. Но бренд можно передавать сторонним компаниям. Переговоры об этом идут с молочным холдингом «Молвест» (бренд «Вкуснотеево»), московским заводом плавленых сыров «Карат» и производителем колбасы «Дымов».
«Здоровье инфо».
Ещё один проект Елены Малышевой — медиапортал Zdorovieinfo.ru. Его учредило семейное предприятие Малышевых — ООО «Здоровье инфо». Доли в компании имеют сама Малышева и двое её сыновей — Юрий и Василий (у каждого по 33,3%).
Основной вид деятельности компании — реклама. И реклама на сайте Zdorovieinfo.ru в основном связана с темой здоровья: это и проект «Сбрось лишнее», и препарат для печени «Эссенциале форте Н», и сам медицинский центр Елены Малышевой.
Но компания занимается не только рекламой. За сентябрь 2018 года «Здоровье инфо» успело получить и потерять муниципальный контракт на 46,9 млн рублей.
ГКУ Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» организовало конкурс на разработку методички по диагностике артериальной гипертензии для московских врачей (и для системы ЕМИАС). Сперва победу отдали «Здоровью инфо» — за якобы «наивысшие оценки комиссии по дополнительным критериям». Однако после жалобы ещё одного участника тендера — НИУ Высшей школы экономики — результаты отменили и отдали контракт Вышке.
Ещё одной рекламной компанией — ООО «Уай Ви Эм Корпорэйшн» — Малышева владеет единолично.
Малышева на телике
Программа «Жить здорово» выходит на Первом канале с 2010 года. Она заменила телепередачу «Малахов+», которую вёл народный целитель Геннадий Малахов. С тех пор Малышева не исчезает из российского инфопространства. Не проходит и месяца, чтобы на телешоу не случилось очередного скандала. А по интернету гуляет классика от Малышевой: выпуск про обрезание крайней плоти, видео с танцующей «маткой» и сюжет о том, «как правильно какать».
Но государство считает программу Елены Малышевой одним из «социально значимых проектов». В 2019 году создатели телепередачи «Жить здорово» получили три госсубсидии от Роспечати на 57 млн рублей. Деньги выделили в рамках нацпроекта «Демография».
Малышева ведёт ещё одно телешоу на Первом — воскресную передачу «Здоровье». Несмотря на не самое удачное время — программа выходит утром по воскресеньям, — у неё вполне устойчивый зрительский интерес. Пятую строчку в рейтинге познавательных телепередач занимает ежедневная программа «Жить здорово» — рейтинг по состоянию на 14 октября составлял 1,2%, а доля 11,5% (в 2017-м рейтинг составлял 1,4%, а доля — 10,1%).
Главное, за что любят Малышеву, — это прямолинейность, доходящая до абсурда. Кто ещё на российском ТВ пригласит «заслуженного осеменатора России» на разговор о бесплодии или даст совет любителям заниматься сексом при аневризме? Необычная подача Малышевой — вот залог зрительского интереса к передаче «Жить здорово», в которой из года в год обсуждают одни и те же проблемы.
Эпатажность не мешает Малышевой добиваться успехов в профессии и пользоваться уважением коллег. Малышева защитила докторскую диссертацию по теме «Репрограммирование клеточных ответов макрофагов: новая стратегия управления воспалительным процессом» и преподаёт в Московском государственном
И, хотя на врачебном и телевизионном поприще у Малышевой нет проблем, её медицинский бизнес, несмотря на влиятельных партнёров, переживает не лучшие времена.