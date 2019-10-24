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08:25 (мск), источник: Интерфакс

Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — По отдельным критериям рейтинга динамика смешанная.

Источник: Reuters

Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка (ВБ) Doing Business, с 31-го на 28-е место. Динамика по отдельным показателям, формирующим итоговый рейтинг, была смешанной. Так, большой прогресс зафиксирован по разделу «получение разрешений на строительство», а по критерию «доступ к электроэнергетической инфраструктуре» Россия вошла в первую мировую десятку, при этом просел уровень защиты прав миноритариев.

Трудный путь наверх

Еще восемь лет назад РФ была 120-й в рейтинге, в 2016 году поднялась на 40-е, в 2018 — на 35-е, в 2018 — на 31-е место. С каждым годом восхождение в Doing Business дается России все труднее, так как самые очевидные огрехи в регулировании, устранение которых обеспечивало быстрый прогресс в нижней части рейтинга, уже давно в прошлом, а ближайшими соперниками РФ в «турнирной таблице» теперь являются не страны «третьего мира», а Австрия и Япония.

Страны в Doing Business в последние годы не только ранжируются от 1-го до 190-го места — ВБ рассчитывает и абсолютный результат близости к оптимальным показателям.

Более высокий балл указывает на более эффективную среду для бизнеса и более устойчивые правовые институты. Лучший на данный момент результат — 86,8, худший — 20.
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С 2017 году Doing Business публикуется без указания места в рейтинге предыдущего года — раскрывается только distance to frontier, «расстояние до передовой практики». У России этот показатель за год вырос, правда, не так значительно: с 77,37 до 78,2 (за максимум берется 100). К примеру, Китай, занявший «российское» прошлогоднее 31-е место, прибавил гораздо сильнее — с 73,64 балла до 77,9. При этом подъем России в рейтинге обеспечивают и конкуренты: так, у Руанды (с 29-го места опустилась на 38-е) distance to frontier ухудшился до 76,5 с 77,9.

«Россия поднялась на 28-е место. За последние три года прогресс на 12 позиций — движение вперед продолжаем.

Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы находимся между Австрией и Японией.

Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е и нас уже вплотную поджимает, поэтому, для того, чтобы даже сохранять свои позиции, надо активно двигаться вперед", — сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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Начиная с 2012 года прогресс в Doing Business стал KPI (key performance indicator, ключевой показатель эффективности) для чиновников: «майские указы» предписывали за шесть лет подняться в топ-20. Эта задача, выполненная не до конца, сохраняется и сейчас — только уже в виде поручения президента (войти в первую двадцатку теперь уже к 2024 году). В новом рейтинге на 20-м месте находится Финляндия, ее distance to frontier — 80,2, то есть Россию от заветной строчки отделяют два балла. Между Россией и Финляндией расположились Австрия, Исландия, Казахстан, Ирландия, Канада, Германия и Таиланд.

Плотная группа лидеров

Доклад Doing Business публикуется в 17-й раз. Авторы исследования проранжировали 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства (есть еще два исследуемых критерия — рынок труда и госконтракты, но они не учитываются в общем рейтинге).


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Несколько лет назад IFC (Международная финансовая корпорация, входит в структуру ВБ) расширила географическое покрытие внутри 11 стран, подключив к исследованию для государств с населением свыше 100 млн человек второй крупный город (в России к Москве добавился Санкт-Петербург, его «вес» в итоговом российском рейтинге — 30 против 70 у столицы).

Сингапур, который десять лет подряд сохранял первую позицию в Doing Business, но три года назад уступил Новой Зеландии, прибавил один балл, сократив отрыв от лидера до 0,6 балла. На третье место поднялся Гонконг, отодвинувший на 4-ю позицию Данию.

Кроме этих стран в топ-10 попали Южная Корея, США, Грузия (удерживает первое место среди стран постсоветского пространства), Великобритания, Норвегия, Швеция.

В десятку стран, достигших наибольшего прогресса, попали Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия.

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Список аутсайдеров по традиции стабилен. На последнем месте вновь Сомали, рядом расположились Эритрея, Венесуэла, Йемен, Ливия, Южный Судан, ЦАР, ДР Конго.

Легче строить и подключаться.

Среди проведенных в России реформ ВБ выделяет ускорение процедуры подключения к электросетям в Москве и Санкт-Петербурге, а также сокращение времени на рассмотрение заявок о возврате НДС налоговыми органами.

Если в прошлом году ни по одному из составляющих рейтинга балл России не ухудшился (общую позицию иногда снижал прогресс конкурентов), то в этот раз такие критерии есть. Так, с 61,67 до 60 баллов упала оценка по критерию «защита прав миноритариев» (72-е место против 57-го год назад).

Самое высокое место и максимальный балл у России — по показателю «подключение к электроэнергетической инфраструктуре» (соответственно 7-е после 12-го год назад и 97,5 после 94).

В рейтинге по регистрации собственности Россия осталась на высоком 12-м месте. По доступу к кредитам Россия опустилась на 25-е с 22-го места, по налогообложению — с 53-го на 58-е место, по процедурам банкротства и финоздоровления — с 55-го на 57-е, по регистрации компаний — с 32-го на 40-е, по обеспечению контрактов — с 18-го на 21-е, по международной торговле — осталась на 99-е.

Второй год подряд Россия совершает прорыв по части строительных разрешений (год назад — со 115-го на 48-е место, теперь на 26-е).

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