СМИ узнали о новой утечке данных клиентов Сбербанка. Как развивался скандал
Персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк продаются в даркнете по 30 рублей за строчку, пишет в четверг «Коммерсант». Ранее издание сообщало о возможной утечке данных 60 млн клиентов госбанка, банк отрицал такую возможность, но признавал, что 5 тысяч карт были скомпрометированы.
Источник:РИА "Новости"
Что узнали СМИ теперь
В новой публикации «Коммерсанта» говорится, что еще одно предложение купить базу клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов (в даркнете) 13 октября. В этом объявлении сказано, что база содержит около миллиона строк с полными данными — паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности.
Корреспондент газеты связался с автором объявления. Тот сказал, что он перекупщик, готовый продать одну строку за 30 рублей.
В список, как следует из заметки, вошли те клиенты, которые звонили в банк. Продавец при желании предлагает также предоставить запись этого разговора, пишет «Коммерсант». Собеседник издания утверждает, что аудиозаписи выгружают «с рабочего места». То есть в дневное время, поясняет газета.
База обновляется еженедельно, формироваться она начала в 2015 году, а за три недели октября в нее добавилось 19 823 строки, сообщает издание.
Насколько правдоподобно это звучит? База данных может быть реальной, а информация выглядит относительно свежей, сказал «Коммерсанту» основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. «С учетом того, что продавец сообщил о возможности получить аудиозаписи разговоров, данные, возможно, утекли из внешнего колл-центра, обеспечивающего работу с должниками», — предположил он.
Оганесян полагает, что злоумышленники могут использовать базу для мошеннических операций. Например, для звонков должникам с обещанием реструктуризации долга и предложением сделать небольшой первый платеж, реквизиты которого будут подставными.
Если злоумышленники сошлются на аудиозапись, которую готов предоставить продавец украденных данных, то им будет проще убедить жертву, что они работают в банке, сказал изданию гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
Статья опиралась на данные DeviceLock, согласно которым в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме появилась база с личными данными и информацией о кредитных картах — как утверждалось, клиентов Сбербанка.
Оганесян из DeviceLock тогда проверил 240 записей из базы и выяснил, что они содержат «данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке».
Реагируя на публикацию, Сбербанк сначала подтвердил возможную утечку учетных записей по кредитным картам, которая затронула «как минимум 200 клиентов банка», а затем указала на злоумышленника — им оказался сотрудник банка 1991 года рождения, руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.
При этом в Сбербанке настаивали, что утечка данных 60 млн клиентов, о возможности которой писал «Коммерсант», невозможна даже в теории, поскольку банком было выпущено всего 40 млн кредитных карт, из них активных сейчас только 18 млн карт.
Комментируя новую статью газеты, в банке снова заявили, что ничего не произошло. «В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — говорится в заявлении пресс-службы. Информацию об утечке там отнесли «к категории слухов и домыслов».
10 октября глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что после утечки данных, которую кредитная организация признала, банк существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему, поскольку подозреваемым оказался сотрудник организации.
«Мы строили очень сильную защиту снаружи, и мы считаем, что мы ее построили. Я думаю, что она соответствует у нас лучшим мировым практикам. Но всегда, конечно, самая большая проблема — это уязвимость изнутри», — говорил Греф.
«Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», — подчеркивал он.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.