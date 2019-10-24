В рейтинг богатейших женщин России впервые вошли два миллиардера

В этом году впервые в рейтинге сразу две женщины-миллиардера — бессменный лидер Елена Батурина и основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. В 2018 году оборот Wildberries вырос почти до 119 млрд рублей. Сейчас интернет-магазин обрабатывает по 500 000 заказов в день. Если продажи Wildberries продолжат увеличиваться на десятки процентов ежегодно, то мы увидим смену лидера в рейтинге богатейших женщин.
В предыдущие два года состав участниц рейтинга обновился почти наполовину. В этом году больших изменений нет — новичок всего один. Это Татьяна Ковальчук, супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина. Семье Ковальчуков принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует около трети акций крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз». Для сделки по покупке страховой компании ВТБ «Согаз» был оценен почти в 600 млрд рублей.
Также в рейтинг вернулись две участницы топ-25 богатейших женщин предыдущих лет. Первая — Лариса Алекперова (№ 23, состояние — $180 млн), жена акционера и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Ей принадлежит небольшой пакет акций, но за год стоимость нефтяной компании выросла, в том числе благодаря выкупу собственных акций. Вторая — Мария Шарапова (№ 25, состояние — $180 млн). Отбыв 15-месячную дисквалификацию за применение допинга, теннисистка вернулась на корт, но больших побед пока не добилась. Тем не менее ей удалось, по оценке Forbes, вернуть часть рекламных доходов. Продолжает развиваться и бизнес Шараповой по производству шоколада и конфет под брендом Sugarpova. Ее новым партнером стала компания Hudson Group, управляющая 1000 точек продаж в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в США и Канаде.