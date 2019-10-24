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18:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Великая депрессия

24 октября 1929 года на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло обвальное падение акций. Этот день вошел в историю как «черный четверг» и дал начало Великой депрессии.

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История крупнейшего финансового кризиса в США — в фотогалерее «Ъ».

AP 2019
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24 октября 1929 года на Нью-Йоркской бирже произошло обвальное падение акций. Этот день вошел в историю как «черный четверг» и дал начало Великой депрессии, поглотившей США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию.

На фото: люди на ступенях здания казначейства США в «черный четверг»

US National Archives and Records Administration
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Причины Великой депрессии до сих пор точно не определены. Среди самых популярных — нехватка денежной массы, денежная политика Федеральной резервной системы (ФРС), очередной кризис перепроизводства, стремительный прирост населения, принятие Закона Смута-Хоули в 1930 году, вводившим высокие таможенные пошлины на импортные товары, Первая мировая война, маржинальные займы

На фото: Нью-Йоркская фондовая биржа сразу после обвала акций

US National Archives and Records Administration
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За «черным четвергом» последовали «черный понедельник» и «черный вторник», когда биржа потеряла более $14 млрд (примерно $500 млрд по сегодняшнему курсу). Эта сумма превышала годовой федеральный бюджет в 10 раз

На фото: витрина магазина с вывеской «Бесплатный суп, кофе и пончики для безработных»

US National Archives and Records Administration
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Тяжелее всего кризис проявился в США. Правительство бездействовало, если не считать принятого в 1930 году закона Смута-Хоули, в результате которого были введены высокие таможенные пошлины, что позволило кризису распространиться в Европу. Вкладчики массово изымали средства из банков, это привело к банкротству банков

На фото: люди занимают очередь в попытке забрать свои вклады в банке

US National Archives and Records Administration
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Не хватало рабочих мест. Уровень безработицы за три года достиг 23,6% (в начале кризиса он составлял 3,2%). Работу потеряли 13 млн американцев

На фото: полицейский охраняет вход в банк

AP 2019
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«Хотя катастрофа произошла всего шесть месяцев назад, я уверен, что самое худшее позади, и продолжительными совместными усилиями мы быстро преодолеем спад. Банки и промышленность почти не затронуты. Эта опасность также благополучно миновала»

В марте 1930 года к нации обратился президент США Герберт Гувер. Он заявил, что самые тяжелые времена остались позади, а экономика восстановится сама собой. Этого не случилось, а Гувер стал ненавидим всеми

На фото: жители Кливленда (штат Огайо) регистрируются, чтобы найти временную работу

AP 2019
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Даже те, у кого работа была, влачили нищенское существование. Зарплаты уменьшились в три раза, а цены на одежду и еду наоборот выросли многократно

На фото: безработные за обедом

AP 2019
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В 1932 году в Детройте прошло шествие голодающих рабочих. Правоохранительные органы жестоко подавили марш: пять человек были убиты, десятки ранены, многие были подвергнуты репрессиям. В крупных городах была организована выдача еды

На фото: очередь в Нью-Йорке за сэндвичами и кофе

AP 2019
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В основном под сокращение попало чернокожее население США. К остальным работодатели были куда благосклоннее, но к 1931 году увольняли всех, не зависимо от расовой и национальной принадлежности

На фото: людям раздают картофель

US National Archives and Records Administration
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Удивительно, но именно в период Великой депрессии были достроены Эмпайр-стейт-билдинг и мост «Золотые Ворота», что обеспечило заработком многих безработных

На фото: очередь за супом

LOC
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Люди прятались от депрессии в кинотетарах. В этот период в кино ходили 65% американцев. Еженедельно на просмотры собирались почти 80 млн человек. Самыми популярными фильмами были «Унесенные ветром», «Волшебник страны Оз» и «Кинг-Конг»

На фото: толпы протестующих людей в Нью-Йорке

US National Archives and Records Administration
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Великая депрессия породила в Америке 1930-х разгул бандитизма. Криминальный беспредел привел к созданию ФБР. Для его появления потребовалось всего 600 дней, а руководитель Бюро Джон Эдгар Гувер стал национальным героем и создал одно из самых могущественных ведомств

На фото: ветераны Первой мировой войны, требующие выплатить им пособия, во время многотысячного марша на Вашингтон

Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Mus
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Именно во время Великой депрессии мафиози Аль Капоне набрал популярность в мире простых людей. В начале 1930-х годов он открыл бесплатную столовую. Так как людям просто нечего было есть, они не заботились о том, что едят из рук бандита

На фото: мужчина лежит на пирсе в Нью-Йорке

New York Public Library
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Во время депрессии многие лишились своих домов, работы, хозяйства. Увеличилось количество тех, кто жил прямо на улицах. Построенные ими домики-времянки называли Гувервилями. В ходу были также гуверовская похлебка, гуверовское одеяло, гуверовские свиньи и так далее, в чем выражалась ненависть к своему президенту

На фото: безработные возле своих хижин на Манхэттене (Нью-Йорк)

LoC
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По данным статистики тех лет, примерно 50% детей в период депрессии не получали достаточно еды, медицинской помощи или были лишены дома. Многие страдали рахитом

На фото: жительница штата Оклахома со своими детьми

Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Mus
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За время Великой депрессии рождаемость снизилась на 30%

На фото: рождественский ужин в штате Айова

USDA
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В период между 1930 и 1935 годами обанкротились или были распроданы с молотка примерно 750 тыс. ферм. Чаще всего бывшие фермеры становились мелкими мошенниками и бандитами. Именно тогда стали известны Бруно Хауптман, похитивший и убивший 20-месячного сына героя авиации Чарльза Линдберга, Джон Диллинджер, «Малыш» Нельсон, «Пулемет» Келли, «Красавчик» Флойд, Ма Баркер и ее сыновья, знаменитые Бонни и Клайд. Великая депрессия совпала с серией многолетних и разрушительных пыльных бурь, которые лишь усугубили экономическую и социальную ситуацию в стране

На фото: ферма в штате Южная Дакота, погребенная под пыльной бурей

LoC
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Известен случай, когда фермер, разводящий овец, поняв, что не сумеет продать их, а также, что денег на корм для них нет, убил 3 тыс. овец и сбросил их в каньон

На фото: работники с хлопкового поля несут свои единственные пожитки

US National Archives and Records Administration
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С приходом к власти Франклина Рузвельта правительство решилось на серьезные меры: были созданы Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральная администрация чрезвычайной помощи. В задачи последней входили строительство, ремонт и улучшение шоссе и магистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и коммунальных удобств. Для этих работ привлекались простые граждане, что обеспечило их заработком

На фото: рабочие строят дорогу

New York Public Library
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Еще одной антикризисной мерой правительство было предоставление фермерам займов на льготных условиях. Этим правом воспользовались тысячи землевладельцев, получив ссуды на общую сумму $2,2 млрд

На фото: семья из штата Калифорния

LoC
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К 1939 году безработица снизилась до 17%. Однако многие эксперты-экономисты считают, что меры Рузвельта отодвинули конец депрессии на пять лет

На фото: мать семерых детей из Калифорнии Флоренс Томпсон, ставшая символом Великой депрессии в массовой культуре, после того, как ее запечатлела фотограф Доротея Ланг

LoC
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Великая депрессия закончилась только с началом Второй мировой войны. Она оставила значительный отпечаток в культуре, стала темой произведений многих писателей («Гроздья гнева» Джона Стейнбека) и режиссеров («Бонни и Клайд», «Джонни Д.», «Однажды в Америке»)

На фото: бездомная семья из штата Аризона направляется в Калифорнию, где надеется начать получать социальное пособие

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