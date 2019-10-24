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11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Пенсии в России предложили платить по-новому

Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета. В том числе речь идет о пенсиях, социальных пособиях, зарплатах работникам государственных и муниципальных организаций. Об этом пишет издание РБК.

Источник: РИА "Новости"

Идея прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, подлинность которого подтвердили три источника в платежной сфере. В регуляторе признали, что сценарии платежей из бюджета гражданам рассматриваются, но отказались от дальнейших комментариев.

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Сейчас в СБП возможны денежные переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Этой осенью предполагается дать возможность физическим лицам переводить средства в адрес юридических.

В Пенсионном фонде России заявили, что с ними идея перечисления пенсий и других выплат через СБП не обсуждалась. Между тем эксперты указывают, что для выплат из бюджета через систему следует изменить законодательство. Будет ли услуга востребована и популярна у граждан, зависит от реализации и не в последнюю очередь — от размера комиссии.


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Также в проекте стратегии предлагается ввести надзор за деятельностью операторов по приему платежей (например, салоны «Евросети» и «Связного»), разработать систему трансграничных переводов (пилотный проект предлагается запустить в 2022—2023 годах с двумя странами ЕАЭС) и создать новые платежные продукты и сервисы. Документ пока находится на стадии разработки, предстоит его обсуждение с профессиональным сообществом.

Система быстрых платежей ЦБ заработала в пилотном режиме в январе 2019 года, в полноценном — месяц спустя. С 1 первого октября к ней должны были подключиться все российские банки с универсальной лицензией. Большинство успело выполнить требование, не сделал этого только Сбербанк, на который до запуска СБП приходилось почти 95 процентов всех переводов с карты на карты по номеру мобильного телефона.

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