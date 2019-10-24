14:31 (мск), источник: RNS
Сечин назвал регулятора мирового рынка нефти
США остались единственным регулятором на мировом рынке нефти, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три “регулятора”: Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор — США — и это нужно воспринимать как данность», — сказал Сечин.
Он подчеркнул, что у других участников рынка нет иного выбора, кроме как отстаивать собственные интересы в режиме конкурентной борьбы, — то есть выстраивать работу вокруг той структуры рынка, которая сложилась.
«Недавние события показали, что к категории так называемых “хрупких” поставщиков можно отнести уже не только традиционную “пятёрку” стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию…», — пояснил он.
В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надёжного поставщика нефти.
По словам Сечина, в настоящее время можно утверждать, что инвестиции в нефтяной отрасли во всё большей степени смещаются в сторону проектов с более коротким инвестиционным циклом и возможностью получить более быструю отдачу на вложенные средства.
Глава «Роснефти» отметил, что увеличение доли американской нефти на глобальном рынке зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами — вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции.
«Как я уже говорил, сейчас под американскими санкциями (в Иране, Венесуэле и России) находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти! При этом Соединённые Штаты фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Европейский Союз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки», — отметил он.
Сечин пояснил, что за 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть (на 32,3%, с 27,3 до 18,5 млн тонн) и продолжает сокращаться в 2019 году. При этом Соединённые Штаты в 2018 году увеличили поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза (с 9 до 23 млн тонн). Именно США стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке, подчеркнул он.