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14:31 (мск), источник: RNS

Сечин назвал регулятора мирового рынка нефти

США остались единственным регулятором на мировом рынке нефти, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Источник: РИА "Новости"

«Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три “регулятора”: Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор — США — и это нужно воспринимать как данность», — сказал Сечин.

Он подчеркнул, что у других участников рынка нет иного выбора, кроме как отстаивать собственные интересы в режиме конкурентной борьбы, — то есть выстраивать работу вокруг той структуры рынка, которая сложилась.

«Недавние события показали, что к категории так называемых “хрупких” поставщиков можно отнести уже не только традиционную “пятёрку” стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию…», — пояснил он.

В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надёжного поставщика нефти.
Игорь Сечин
глава «Роснефти»

По словам Сечина, в настоящее время можно утверждать, что инвестиции в нефтяной отрасли во всё большей степени смещаются в сторону проектов с более коротким инвестиционным циклом и возможностью получить более быструю отдачу на вложенные средства.

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Глава «Роснефти» отметил, что увеличение доли американской нефти на глобальном рынке зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами — вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции.

«Как я уже говорил, сейчас под американскими санкциями (в Иране, Венесуэле и России) находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти! При этом Соединённые Штаты фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Европейский Союз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки», — отметил он.


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Сечин пояснил, что за 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть (на 32,3%, с 27,3 до 18,5 млн тонн) и продолжает сокращаться в 2019 году. При этом Соединённые Штаты в 2018 году увеличили поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза (с 9 до 23 млн тонн). Именно США стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке, подчеркнул он.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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