Лужков объяснил успех супруги в рейтинге Forbes

Forbes снова поместил президента компании Inteco Management Елену Батурину на первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России в 2019 году, оценив ее состояние в 1,2 миллиарда долларов.
«Я считаю, что она достойна, — она потрясающий бизнесмен, очень эффективный. К сожалению, таких людей сейчас в России не очень принимают, и она вынуждена была — в силу обстоятельств, давления на нее и на семью — вынуждена была со своим бизнесом уйти полностью из России», — заявил Лужков РИА Новости.
Вместе с тем, собеседник отметил, что она продолжает эффективно работать за рубежом.
Я думаю, как гражданина Россия (ее) не потеряла, а бизнесмена — потеряла. И для страны, мне кажется, речь идет не об одной женщине, а о многих тех, которые не смогли реализовать свой интеллект, свой талант. Это для России, мне кажется, вещь очень тревожная.
Юрий Лужковэкс-мэр Москвы