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16:10 (мск), источник: Ведомости

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Президент Владимир Путин в шутку упрекнул и. о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера на форуме «Россия — Африка».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Вы ведете себя нескромно, — сказал Путин, смеясь. — Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е, мы заняли ваше место».

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Однако российский президент ошибся. В прошлогоднем рейтинге Всемирного банка Doing Business Маврикий занимал не 28-е место, а 20-е место из 190 мест. На 28-м месте в Doing Business Маврикий находился в рейтинге в 2015 г. В последней версии, опубликованной 24 октября, Маврикий действительно занимает 13-е место. Россия в рейтинге Doing Business поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 28-е место. Но это ниже того, где хотел бы видеть страну Путин. Российский президент еще в 2012 г. поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручено взять рубеж хотя бы к 2024 г.

Всемирный банк публикует рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 г. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по нескольким категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов и т. д.

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