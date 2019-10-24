19:34 (мск), источник: Известия
Переброска С-400 в Сербию: что важно знать
Минобороны сообщило, что ЗРК впервые примут участие в учениях за пределами РФ.
Дивизион
«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными
Как уточнили в Минобороны, комплексы будут принимать участие в учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019», предназначенных для отработки вопросов взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО
В ходе маневров в Сербии подразделения ПВО двух стран должны совместно выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника.
Это самый большой аэродром ВВС Сербии, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. На нем располагается 204-я авиационная бригада, учебный центр ВВС и ПВО, авиазавод и испытательный центр. Всего на аэродроме базируется 45 самолетов МиГ-21, четыре МиГ-29, 25 штурмовиков и
В данном случае выбор в пользу Батайницы мог быть сделан потому, что он, в отличие от многих других сербских аэродромов, достаточно оснащен для работы с такой техникой.
Системы ПВО С-400, которые производятся концерном «Алмаз-Антей», предназначены для поражения воздушных объектов, включая самолеты тактической и стратегической авиации, а также крылатые и баллистические ракеты и, как считается, не имеют аналогов в мире. Эта система может увидеть цели на расстояние 400 км. Она, к примеру, превосходит американские комплексы Patriot по дальности обнаружения и поражения целей.
На учениях С-400 оказались вместе с зенитными
НАТО к проведению маневров относится сдержанно. В частности, в 2017 году генсек организации Йенс Столтенберг заявлял, что не будет пытаться оказывать давление на Сербию
По мнению военных экспертов, использование аэродрома Батайница может представлять стратегический интерес, но для России сложность заключается в высокой степени его изоляции — для того чтобы туда попасть, самолетам ВКС РФ нужно пролететь над территорией нескольких стран НАТО.
С другой стороны, такие учения дадут Сербии серьезный опыт, полагает Владислав Шурыгин, а возможное появление на аэродроме такого тяжелого вооружения, как С-400, может изменить ситуацию в регионе в случае потенциального конфликта.
— Россия отрабатывает все варианты и активно изучает все театры военных действий, — уверен собеседник издания. — Конечно, она в этом случае ищет традиционных союзников, чтобы восстановить контакты с ними.
Заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН балканист Павел Кандель рассказал «Известиям», что одной из задач этих учений могла быть именно демонстрация комплексов сербской стороне в коммерческих целях.
Нынешние учения — один из элементов продвижения наших коммерческих интересов. Мы предлагали Сербии поставки современных систем типа С-300 и С-400, но Александр Вучич с сожалением отвечал, что вещь хорошая, но у нас таких денег нету. Нынешние учения имеют и определенный политический контекст, но чтобы правильно его понимать, нельзя забывать, что с НАТО Сербия проводит гораздо больше учений, чем с Россией.
Учения «Славянский щит» в этом году проводятся впервые. Первый этап завершился в сентябре 2019-го — он проходил на базе Центра боевой подготовки и боевого применения
Также в сентябре 2019-го депутат сербского парламента (Народной Скупщины) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил «Комсомольской правде», что в стране есть сторонники покупки этих комплексов у России. Однако ни о каких конкретных планах речи тогда не шло.
При этом С-400 впервые принимают участие в учениях, проходящих вне территории РФ, но за границей оказываются не впервые. Напомним, что в июне 2019 года эти