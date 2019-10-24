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19:34 (мск), источник: Известия

Переброска С-400 в Сербию: что важно знать

Минобороны сообщило, что ЗРК впервые примут участие в учениях за пределами РФ.

Источник: РИА "Новости"
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» впервые были доставлены за границу для участия в учениях на территории другого государства. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили СМИ со ссылкой на Минобороны. Эксперты полагают, что речь, в том числе, может идти и о демонстрации комплексов в целях их последующей продажи. Подробнее — в материале «Известий».

Транспортировка

Дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 и батарея «Панцирь-С» были доставлены на территорию Сербии военно-транспортными самолетами ВКС России. Это будет первый случай, когда комплексы будут принимать участие в учениях за пределами РФ.

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«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО «Славянский щит — 2019», — цитирует сообщение российского ведомства РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны, комплексы будут принимать участие в учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019», предназначенных для отработки вопросов взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» во время учений подразделений ракетного полка | Источник: РИА "Новости"

В ходе маневров в Сербии подразделения ПВО двух стран должны совместно выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника.

Сообщается, что российские комплексы будут базироваться на авиабазе Батайница под Белградом.
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Это самый большой аэродром ВВС Сербии, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. На нем располагается 204-я авиационная бригада, учебный центр ВВС и ПВО, авиазавод и испытательный центр. Всего на аэродроме базируется 45 самолетов МиГ-21, четыре МиГ-29, 25 штурмовиков и учебно-тренировочных самолетов СОКО Г-4 Супер Галеб, 22 самолета УТВА, а также боевые и транспортные вертолеты.

В данном случае выбор в пользу Батайницы мог быть сделан потому, что он, в отличие от многих других сербских аэродромов, достаточно оснащен для работы с такой техникой.


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Эти системы работают в тандеме

Системы ПВО С-400, которые производятся концерном «Алмаз-Антей», предназначены для поражения воздушных объектов, включая самолеты тактической и стратегической авиации, а также крылатые и баллистические ракеты и, как считается, не имеют аналогов в мире. Эта система может увидеть цели на расстояние 400 км. Она, к примеру, превосходит американские комплексы Patriot по дальности обнаружения и поражения целей.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на боевом дежурстве | Источник: РИА "Новости"
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На учениях С-400 оказались вместе с зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С», скорее всего, не случайно. Эти комплексы могут действовать в тандеме, прикрывая друг друга. Более важные цели — ударные самолеты — в таком случае будут уничтожать «четырехсотые», а крылатыми ракетами и беспилотниками займутся ЗРПК.

В НАТО ранее обещали не препятствовать учениям

НАТО к проведению маневров относится сдержанно. В частности, в 2017 году генсек организации Йенс Столтенберг заявлял, что не будет пытаться оказывать давление на Сербию из-за совместных военных учений с Россией.

По мнению военных экспертов, использование аэродрома Батайница может представлять стратегический интерес, но для России сложность заключается в высокой степени его изоляции — для того чтобы туда попасть, самолетам ВКС РФ нужно пролететь над территорией нескольких стран НАТО.

С другой стороны, такие учения дадут Сербии серьезный опыт, полагает Владислав Шурыгин, а возможное появление на аэродроме такого тяжелого вооружения, как С-400, может изменить ситуацию в регионе в случае потенциального конфликта.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» | Источник: РИА "Новости"

— Россия отрабатывает все варианты и активно изучает все театры военных действий, — уверен собеседник издания. — Конечно, она в этом случае ищет традиционных союзников, чтобы восстановить контакты с ними.

Заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН балканист Павел Кандель рассказал «Известиям», что одной из задач этих учений могла быть именно демонстрация комплексов сербской стороне в коммерческих целях.

Нынешние учения — один из элементов продвижения наших коммерческих интересов. Мы предлагали Сербии поставки современных систем типа С-300 и С-400, но Александр Вучич с сожалением отвечал, что вещь хорошая, но у нас таких денег нету. Нынешние учения имеют и определенный политический контекст, но чтобы правильно его понимать, нельзя забывать, что с НАТО Сербия проводит гораздо больше учений, чем с Россией.
Павел Кандель
Балканист, заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН

Сербские военные комплексы уже видели

Учения «Славянский щит» в этом году проводятся впервые. Первый этап завершился в сентябре 2019-го — он проходил на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. В том числе в учениях, судя по публикациям в СМИ, были задействованы комплексы С-400 — тогда представители сербской делегации, по данным журналистов, увидели его впервые.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» во время учений | Источник: РИА "Новости"
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Также в сентябре 2019-го депутат сербского парламента (Народной Скупщины) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил «Комсомольской правде», что в стране есть сторонники покупки этих комплексов у России. Однако ни о каких конкретных планах речи тогда не шло.

При этом С-400 впервые принимают участие в учениях, проходящих вне территории РФ, но за границей оказываются не впервые. Напомним, что в июне 2019 года эти зенитно-ракетные комплексы уже приобрела Турция — тогда против заключения сделки выступали США, власти страны пообещали отказаться от продажи Турции новейших истребителей F-35.

Сербия: Комплексы С-400 и «Панцирь-С» прибыли на авиабазу Батайница для учений
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