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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Мирослава Дума проиграла ТСЖ 370 тысяч рублей

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума проиграла суд ТСЖ «Соседи».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

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По информации канала, арбитражный суд Москвы обязал Думу выплатить ТСЖ 373,7 тысячи рублей за содержание коммерческих помещений, а также в качестве взносов на ремонт дома № 4 в Малом Николопесковском переулке. Мирославе Думе и ее отцу Василию Думе принадлежит 811,6 квадратного метра на первом и нулевом этажах здания, пишет Super.ru. Помещения сдаются в аренду, на момент публикации их арендует «Музей иллюзий».

Суды между Мирославой Думой и ТСЖ «Соседи» продолжались несколько месяцев. Весной 2019-го было принято решение о прекращении дела, однако ТСЖ обжаловало это решение, подав кассационную жалобу в Верховный суд.

Ранее стало известно о громком судебном разбирательстве певицы Лолиты Милявской с ТСЖ. Милявская проиграла ТСЖ 720 тысяч рублей, однако обжаловала вердикт и рассчитывает получить с коммунальщиков сопоставимую сумму за некорректное начисление эксплуатационных платежей и незаконный сбор средств на капремонт дома.

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