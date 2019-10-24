17:26 (мск), источник: Ведомости
Правительство согласовало льготы для арктического проекта «Роснефти»
Благодаря налоговым преференция его доходность может составить 20−22%.
В четверг на совещании у первого
Для отдельных проектов будут предусмотрены разные льготы. Например, для проектов по добыче нефти на континентальном шельфе ставка НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) будет снижена до 5% в течение 15 лет до достижения определенного уровня выработанности, также они могут получить налоговый вычет — 50% инвестиций в поиск и разведку. Но по этому вопросу окончательного решения нет, Минфин предлагает ограничить вычет, например, его суммой, сказал Трутнев.
По его словам, правительство намерено ввести новую пятую категорию месторождений на крайнем севере, куда войдут проекты «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Для таких месторождений предлагается ввести нулевой НДПИ как только их выработанность достигнет 1%. После этого НДПИ для таких месторождений начнет расти, и в конечном итоге месторождения будут переведены на налог на добавленный доход, который зависит от финансового результата проекта.
При таких льготах доходность должна составить 20−22%, без них была бы 10−14% (при цене на нефть $60), сказал Трутнев. Если с действующими ставками компании не выходят на такой уровень доходность, надо искать новые компромиссы, считает он.
Также компаниям будут гарантированы общие преференции — неухудшение налоговых условий на все время инвестиционных проектов, защита инвесторов в суде, возможность привлекать иностранных сотрудников без квот, заключать концессионные соглашения без конкурса, получать федеральные субсидии на строительство внешней инфраструктуры, перечислил Трутнев. Кроме инвестиционного вычета чиновники также должны согласовать режим свободную таможенную зону и определить ее границы.
От введения преференций зависит судьба проекта «Восток ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга». Проект может объединить Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», Лодочное, Тагульское, Ванкорское, Восточнотаймырские месторождения «Роснефти» и ее совместный проект с ВР — «Ермак нефтегаз».
Инвестиции в проект могут превысить 5 трлн руб., писал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту Владимиру Путину: будет построено 5500 км трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 млн т в год, аэропорты, линии электропередачи
Виталий Петлевой, Елизавета Базанова