10:26 (мск), источник: Известия
Гибридный продукт: Минфин и ЦБ согласовали проект «второй пенсии»
Новый пенсионный план будет представлен на обсуждение на следующей неделе.
Уже на следующей неделе Минфин и Центробанк планируют вынести на общественное обсуждение проект нового продукта, позволяющего россиянам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства, — гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом «Известиям» сообщили источники, близкие к разработке документа. Для стимулирования граждан выплаты и взносы в новой системе предлагается освободить от НДФЛ и предоставить возможность получения налогового вычета. Льготы предусмотрены и для работодателей, которые захотят помочь сотрудникам копить на «вторую пенсию». В качестве первоначального взноса в ГПП можно использовать накопления, которые граждане сформировали в обязательной системе, или материнский капитал. Правда, эксперты сомневаются, что тех, кто захотят воспользоваться новым продуктом, будет достаточно.
Появления гарантированного пенсионного плана (он же — гарантированный пенсионный продукт, а чуть ранее — индивидуальный пенсионный капитал) общественность ждала более трех лет. И вот наконец разработчики подготовили три пакета поправок: в федеральные законы («О НПФ», «Центральном банке РФ», «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии в РФ», «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений…»), Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (в плане ответственности пенсионного оператора за невыполнение им обязанностей).
— Мы не предполагаем, что ГПП заменит ИПК, который остается в голове как некая мечта, в реализации которой на данный момент невозможно продвинуться по определенной причине, — рассказал один из собеседников «Известий». — Но многие интересные разработки можно использовать для нового продукта.
К ГПП могут подключиться работающие граждане, которые самостоятельно и при помощи работодателя хотят накопить на «вторую пенсию». Для этого необходимо письменно уведомить о своем согласии работодателя, который передаст информацию через Систему межведомственного электронного взаимодействия, или самостоятельно через портал госуслуг подать заявление в пенсионный оператор, которым будет НРД.
Затем следует заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и начать уплачивать взносы. И хотя новая система во многом повторяет ОПС, средства, которые граждане будут вносить в рамках ГПП, будут учитываться как резервы, сообщил один из собеседников «Известий». При этом для участников ГПП будет предусмотрен только один вид переходов, который не позволит потерять инвестиционный доход.
Граждане имеют право перевести в новую систему и свои накопления, которые формировались в ОПС. Но такой обязанности нет, уточнили собеседники «Известий». По их словам, накопления могут стать первоначальным взносом, а также в ГПП можно вложить материнский капитал.
В ГПП предусмотрен так называемый период охлаждения — шесть месяцев с момента первого взноса, в течение которых участник имеет право потребовать возврата уплаченных им средств без потерь.
Концепция ГПП предполагает, что участник имеет право определять и изменять размер взносов, в том числе неограниченное количество раз приостанавливать процесс уплаты, но каждый раз — на период, не превышающий пять лет.
Проще говоря, если зарплата составляет 100 тыс. рублей и человек ежемесячно вносит 6000 рублей, налоговый вычет составит 780 рублей.
Помимо налогового вычета со взносов, от НДФЛ освобождаются пенсионные и досрочные выплаты. Исключение — если гражданин захочет забрать всю сумму сразу без достаточных оснований (тяжелое заболевание, например) или изымет средства по истечении полугода после начала действия договора.
Работодателям, которые перечисляют взносы по ГПП за своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. Понесенные расходы можно будет отнести на себестоимость и таким образом получить льготу по налогу на прибыль. Расходы умножаются на коэффициент, который в первые шесть лет со дня включения работника в реестр участников ГПП будет равен 0,03, в последующие годы — 0,06. Примитивно говоря, если работодатель внесет 100 рублей, то сможет отнести за счет себестоимости 103 рубля в первые шесть лет, потом — 106 рублей. Как и в случае с гражданином, размер взносов, на которые распространяется льгота, ограничен 6%.
Первый уровень: фонд не реже чем раз в пять лет должен отражать размер пенсионных резервов в ГПП на счете участника — проще говоря, производить фиксацию. В качестве конкурентного преимущества НПФ могут делать это чаще, уточнил один из собеседников «Известий». Размер каждой последующей фиксации не может быть меньше суммы предыдущей с поступившими взносами и инвестдоходом. То есть в ГПП не смогут фиксировать убытки — фонд должен будет компенсировать их из собственных средств.
Второй уровень: распространение системы государственного гарантирования по аналогии с ОПС. Но с учетом фиксинга под гарантии попадают все средства с учетом инвестиционного дохода — в обязательной системе компенсируется только «тело» накоплений. Еще одно отличие от ОПС — под гарантии попадут не только резервы, сформированные на стадии накопления, но и выплаты. В последнем случае в качестве ориентира будет выступать последняя выплата, уточнил один из собеседников «Известий».
В основу ГПП на данный момент закладывается срочный пенсионный план (именно поэтому продукт в последний момент был переименован) на 15 лет. Участник на период выплат может выбрать другой НПФ, если тот предложит лучшие условия.
— Срочный пенсионный план — не пожизненная пенсия. Но срочная выплата, когда ее размер рассчитывается путем деления накопленных средств на 180 месяцев, — не окончательное решение. Такой вариант предлагается для обсуждения. Возможно, в ходе него будет принято решение о варианте пожизненных выплат, — заявил один из источников, близких к разработке концепции.
В этом случае, добавил он, «вторая пенсия» будет выплачиваться участнику ГПП столько лет, сколько он проживет. Собеседник «Известий» признал, что такой вариант может, мягко говоря, не обрадовать НПФ, но всё будет решаться в ходе обсуждения. Ежегодно выплата будет индексироваться по итогам прошедшего года.
В нынешнем варианте концепции ГПП предусмотрена возможность досрочного получения накопленных средств. Так, если у участника будет диагностировано заболевание, которое содержится в перечне социально значимых и требует средств на лечение, он может обратиться за получением выплаты в размере расходов.
Кроме того, если участник 30 лет копил на «вторую» пенсию, он может обратиться за ее назначением досрочно. Это особенно актуально для вступающих в трудовую деятельность. Например, если человек начал делать взносы с 20 лет, то уже в 50 лет он может рассчитывать на выплаты. Сейчас для негосударственных пенсий установлен срок 60 лет для женщин и 65 лет — для мужчин.
Планируется, что администрированием ГПП займется пенсионный оператор, который будет аккумулировать и учитывать взносы, а также распределять их среди фондов. В его качестве будет выступать центральный депозитарий (НРД). Концепция предусматривает «золотую запись» в Пенсионном администраторе. Это означает, что, если существует расхождение (например, в документах НПФ или работодателя), финальной версией признается информация, которая находится у оператора.
Так, Национальное рейтинговое агентство оценило возможное количество участников ГПП в 5−10% граждан. Свои расчеты эксперты построили на невысоких реальных доходах, недоверии к пенсионным изменениям и сомнениях, что фонды смогут обеспечить высокую доходность.
Источники, близкие к разработке проекта, полагают, что к системе могут присоединиться те, кто имеет пенсионные накопления и захотят их перевести в ГПП, новые работники, а также люди, которые в течение определенного периода (например, пяти лет) увидят эффект этого плана.
По мнению одного из собеседников «Известий», план будет интересен людям с ежемесячным доходом в 45−50 тыс. рублей.
Анна Каледина