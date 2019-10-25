06:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Согласно отчету Amazon, в четвертом квартале 2019 года чистая прибыль от продаж прогнозируется в диапазоне $80−86,5 млрд, тогда как аналитики ожидали $87,3 млрд. Компания также прогнозирует $1,2−2,9 млрд операционной прибыли, а аналитики рассчитывали на сумму вдвое больше — $4,19 млрд, пишет Reuters.
Ранее стало известно, что в конце июля Джефф Безос продал чуть более 900 тыс. акций Amazon по цене около $1,9 тыс. за бумагу. Общая сумма проданных акций составила примерно $1,8 млрд. После продажи пакета акций стоимость активов бизнесмена оценивалась в $117 млрд, благодаря чему господин Безос лидировал в индексе миллиардеров Bloomberg.