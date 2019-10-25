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06:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.

Источник: Reuters

Из-за падения котировок Джефф Безос потерял $6,9 млрд, сообщает телеканал CNBC. Господину Безосу принадлежат 57,6 млн акций Amazon. На закрытии торгов на американской бирже NASDAQ котировки отыграли падение и поднялись на 1,06%, до $1,7 тыс. за бумагу.

Согласно отчету Amazon, в четвертом квартале 2019 года чистая прибыль от продаж прогнозируется в диапазоне $80−86,5 млрд, тогда как аналитики ожидали $87,3 млрд. Компания также прогнозирует $1,2−2,9 млрд операционной прибыли, а аналитики рассчитывали на сумму вдвое больше — $4,19 млрд, пишет Reuters.

Ранее стало известно, что в конце июля Джефф Безос продал чуть более 900 тыс. акций Amazon по цене около $1,9 тыс. за бумагу. Общая сумма проданных акций составила примерно $1,8 млрд. После продажи пакета акций стоимость активов бизнесмена оценивалась в $117 млрд, благодаря чему господин Безос лидировал в индексе миллиардеров Bloomberg.

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