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11:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: Минтранс хочет выделить 23 млрд рублей на компенсации за подорожание авиатоплива

Минтранс подготовил проект распоряжения о выделении авиакомпаниям 23 млрд руб. из Резервного фонда на компенсацию роста цен на керосин в 2018 году, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Выплатить компенсации перевозчикам ранее распорядился президент РФ Владимир Путин. Авиакомпании РФ просили на эти цели 30 млрд руб.

Источник: Reuters

По словам собеседников «Ведомостей», 21 октября глава Минтранса Евгений Дитрих направил подготовленный ведомством проект в Минэкономики, Минфин и правительство. По задумке Минтранса, компенсации полагаются 34 авиакомпаниям.

Распределить выплаты министерство предлагает пропорционально деньгам, которые перевозчики потратили на покупку топлива на внутренних рейсах.
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«Ведомости» уточняют, что больше всего внутренних перевозок у Utair и S7. Предложение Минтранса невыгодно «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям» и Nordwind, у которых доля международных перевозок — 50% и выше. Чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly могут вообще не получить компенсаций.

Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям», что проект министерства направлен на согласование. В Минфине заявили, что получили предложение Минтранса. В Минэкономики и в правительстве пока никак не прокомментировали инициативу.

Напомним, по итогам 2018 года авиаотрасль в России завершила этот период с рекордным убытком 70 млрд руб. После первого полугодия 2019-го убыток составил 51,9 млрд руб. Владимир Путин поручил правительству до ноября выделить из Резервного фонда средства на компенсацию расходов авиакомпаний.

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