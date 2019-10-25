«Ведомости»: Минтранс хочет выделить 23 млрд рублей на компенсации за подорожание авиатоплива

По словам собеседников «Ведомостей», 21 октября глава Минтранса Евгений Дитрих направил подготовленный ведомством проект в Минэкономики, Минфин и правительство. По задумке Минтранса, компенсации полагаются 34 авиакомпаниям.
Распределить выплаты министерство предлагает пропорционально деньгам, которые перевозчики потратили на покупку топлива на внутренних рейсах.
«Ведомости» уточняют, что больше всего внутренних перевозок у Utair и S7. Предложение Минтранса невыгодно «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям» и Nordwind, у которых доля международных перевозок — 50% и выше. Чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly могут вообще не получить компенсаций.
Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям», что проект министерства направлен на согласование. В Минфине заявили, что получили предложение Минтранса. В Минэкономики и в правительстве пока никак не прокомментировали инициативу.
Напомним, по итогам 2018 года авиаотрасль в России завершила этот период с рекордным убытком 70 млрд руб. После первого полугодия 2019-го убыток составил 51,9 млрд руб. Владимир Путин поручил правительству до ноября выделить из Резервного фонда средства на компенсацию расходов авиакомпаний.